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12:50 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ собрался отчислить еще двух футболистов

Других игроков вывели из состава за нарушение режима.

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Источник: Reuters

В текущем сезоне OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу еще два игрока не оправдали надежды тренерского штаба «Жетысу». Африканские защитники Алию Абубакар и Филип Иполе близки к уходу из команды. Об этом сообщает телеграм-канал «Гол емес».

Ранее в социальных сетях была информация о конфликте с участием футболистов «Жетысу». В команде пояснили, что Александр Кислицын в драке участия не принимал. Опытного защитника и форварда Бауыржана Турысбека отчислили в том числе и за нарушение режима на базе клуба.
По неофициальной информации, нарушители были выявлены после просмотра записи с видеокамер, установленных на объекте.

В «Жетысу» произошел конфликт: Турысбек и Кислицын наехали на молодых за «слив» матча «Актобе». Один игрок в больнице.

«Жетысу», набрав одно очко после десяти туров, замыкает турнирную таблицу. В 11-м туре, 14 мая, семиреченцы на выезде сыграют с «Астаной».

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