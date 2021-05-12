Клуб КПЛ собрался отчислить еще двух футболистов
Других игроков вывели из состава за нарушение режима.
Других игроков вывели из состава за нарушение режима.
В текущем сезоне
Ранее в социальных сетях была информация о конфликте с участием футболистов «Жетысу». В команде пояснили, что Александр Кислицын в драке участия не принимал. Опытного защитника и форварда Бауыржана Турысбека отчислили в том числе и за нарушение режима на базе клуба.
По неофициальной информации, нарушители были выявлены после просмотра записи с видеокамер, установленных на объекте.
В «Жетысу» произошел конфликт: Турысбек и Кислицын наехали на молодых за «слив» матча «Актобе». Один игрок в больнице.
«Жетысу», набрав одно очко после десяти туров, замыкает турнирную таблицу. В 11-м туре, 14 мая, семиреченцы на выезде сыграют с «Астаной».