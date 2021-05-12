Клуб КПЛ собрался отчислить еще двух футболистов

В текущем сезоне OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу еще два игрока не оправдали надежды тренерского штаба «Жетысу». Африканские защитники Алию Абубакар и Филип Иполе близки к уходу из команды. Об этом сообщает телеграм-канал «Гол емес».

Ранее в социальных сетях была информация о конфликте с участием футболистов «Жетысу». В команде пояснили, что Александр Кислицын в драке участия не принимал. Опытного защитника и форварда Бауыржана Турысбека отчислили в том числе и за нарушение режима на базе клуба.

По неофициальной информации, нарушители были выявлены после просмотра записи с видеокамер, установленных на объекте.

В «Жетысу» произошел конфликт: Турысбек и Кислицын наехали на молодых за «слив» матча «Актобе». Один игрок в больнице.