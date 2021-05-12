Провалы в еврокубках, невостребованность и конфликты. Почему возвращение Газзаева стало бы ошибкой для «Актобе»
Ранее он уже тренировал «красно-белых».
Ранее он уже тренировал «красно-белых».
Владимир Газзаев был одним из кандидатов на пост главного тренера «Актобе» после отставки Алексея Баги. Корреспондент Vesti.kz объясняет, по каким причинам
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Андрей Сидельников прямо говорил, что Газзаев вытеснял из коллектива старожилов и был лоялен к легионерам, таким образом возникали внутренние конфликты.
В 2015 году «Актобе» с мощнейшим набором игроков проиграл скромному клубу из Эстонии «Нымме Кальо» в квалификации Лиги Европы.
Что происходит дальше в карьере тренера Газзаева? Ничего. Три года молодой российский специалист никого не тренирует на профессиональном уровне. В 2018 году он возобновляет работу, но периоды в грузинском «Рустави» и российском «Урожае» получаются слишком краткосрочными и по ним невозможно сделать
А вот в 2019 году происходит возвращение Газзаева в Казахстан. Он принимает «Тобол», снова команда с амбициями и возможностями, но снова провал. Да,
Ну и давайте просто зафиксируем, Владимир Газзаев после ухода из «Алании», где руководителем клуба являлся его отец, никогда не был востребован даже в амбициозных клубах ФНЛ, не говоря уже о командах РПЛ. Наверное, это о