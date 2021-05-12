Провалы в еврокубках, невостребованность и конфликты. Почему возвращение Газзаева стало бы ошибкой для «Актобе»

Владимир Газзаев был одним из кандидатов на пост главного тренера «Актобе» после отставки Алексея Баги. Корреспондент Vesti.kz объясняет, по каким причинам западно-казахстанскому клубу изначально не стоило рассматривать российского специалиста.

У Газзаева-младшего уже было два захода в чемпионат Казахстана. В 2014 году он стал тренером «Актобе» — на тот момент это клуб с огромными финансовыми возможностями и амбициями. Но трофеев с той командой он не выиграл, при этом Газзаев на днях заявил, что взял «серебро» с «Актобе» и вышел в финал Кубка, но для того состава это точно не сверхдостижения, потенциал команды был гораздо выше. Кроме того, есть два момента, которые лишь добавляют негативных красок к тому периоду.

Андрей Сидельников прямо говорил, что Газзаев вытеснял из коллектива старожилов и был лоялен к легионерам, таким образом возникали внутренние конфликты.

В 2015 году «Актобе» с мощнейшим набором игроков проиграл скромному клубу из Эстонии «Нымме Кальо» в квалификации Лиги Европы.

Что происходит дальше в карьере тренера Газзаева? Ничего. Три года молодой российский специалист никого не тренирует на профессиональном уровне. В 2018 году он возобновляет работу, но периоды в грузинском «Рустави» и российском «Урожае» получаются слишком краткосрочными и по ним невозможно сделать какие-то выводы.

А вот в 2019 году происходит возвращение Газзаева в Казахстан. Он принимает «Тобол», снова команда с амбициями и возможностями, но снова провал. Да, кто-то скажет, что «Тобол» шел в лидерах в чемпионате, но был ведь вылет от люксембургского «Женесса» в квалификации ЛЕ. Во второй раз, работая с достаточно крепким казахстанским клубом, Газзаев вылетел от очень скромного соперника.