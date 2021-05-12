Билеты на финал Кубка Беларуси стоят от Br4 до Br8

Цена билетов на встречу борисовского БАТЭ и футболистов «Ислочи» из Минского района составляет от Br4 до Br8. По информации ассоциации «Белорусская федерация футбола», болельщики БАТЭ расположатся в 6-м и 7-м секторах гомельского стадиона «Центральный», фанатам «Ислочи» предоставлены 10-й и 11-й сектора.

Команда БАТЭ

Футболисты БАТЭ являются четырехкратными обладателями Кубка страны, а в финале они сыграют в десятый раз. «Ислочь» впервые в своей истории пробилась в финал кубкового турнира. В полуфинале команда Артема Радькова сумела победить по сумме двух поединков действующего чемпиона страны солигорский «Шахтер» (0:1 и 2:0). Нынешний главный тренер борисовского клуба Виталий Жуковский начинал этот кубковый розыгрыш в качестве наставника «Ислочи», а потом перешел в БАТЭ.

Если футболистам «Ислочи» удастся выиграть Кубок, то они получат право сыграть в квалификационном раунде нового континентального турнира — Лиге конференций УЕФА. Если победит БАТЭ, то путевка туда достанется брестским динамовцам, которые финишировали четвертыми в прошлом чемпионате Беларуси.

Команда Ислочь

Гомель во второй раз будет принимать решающий матч Кубка Беларуси. Впервые это произошло в 2015 году, и тогда футболисты БАТЭ выиграли свой третий трофей, разгромив «Шахтер» со счетом 4:1.