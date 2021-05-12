Владимир Вайсс впервые после ухода из «Кайрата» возглавил футбольный клуб
Его новая команда лидирует в европейском чемпионате.
Его новая команда лидирует в европейском чемпионате.
Словацкий специалист Владимир Вайсс стал новым главным тренером «Слована» из Братиславы. Об этом сообщается на сайте клуба.
Он уже провел с командой первую тренировку. Детали его контракта будут рассказаны на специальной
Отметим, что Вайсс является единственным специалистом, которой выводил Словакию на чемпионат мира. Последним его клубом был «Кайрат» в 2013—2015 годах. С алматинцами он дважды выигрывал Кубок Казахстана, а также становился серебряным и бронзовым призером КПЛ.
Последним местом работы 56-летнего специалиста была сборная Грузии, которую он возглавлял в 2016—2020 годах.