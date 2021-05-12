Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Кальяри
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Шальке-04
Герта
11
Футбол. Зарубежный
20:00
Севилья
Валенсия
Футбол. Кубок России
20:00
Локомотив
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
21:00
Сельта
Хетафе
Футбол. Зарубежный
21:00
Уэска
Атлетик
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Беневенто
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Дженоа
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Рома
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Парма
Футбол. Зарубежный
21:45
Сампдория
Специя
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Ювентус
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Милан
Футбол. Зарубежный
22:15
Челси
Арсенал
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Реал Сосьедад
Все события
Фоторепортажи
8«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов
9Триумф «Авангарда»
19:01 (мск), источник: Vesti.kz

Владимир Вайсс впервые после ухода из «Кайрата» возглавил футбольный клуб

Его новая команда лидирует в европейском чемпионате.

Наверх

Словацкий специалист Владимир Вайсс стал новым главным тренером «Слована» из Братиславы. Об этом сообщается на сайте клуба.

Он уже провел с командой первую тренировку. Детали его контракта будут рассказаны на специальной пресс-конференции в пятницу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что Вайсс является единственным специалистом, которой выводил Словакию на чемпионат мира. Последним его клубом был «Кайрат» в 2013—2015 годах. С алматинцами он дважды выигрывал Кубок Казахстана, а также становился серебряным и бронзовым призером КПЛ.

Последним местом работы 56-летнего специалиста была сборная Грузии, которую он возглавлял в 2016—2020 годах.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Худший сезон Овечкина. Побить рекорд Гретцки будет очень сложно
Клуб Панарина, Шестеркина и Бучневича остался без тренера
Шесть очков «Зениту» - бред. Интервью с главой «Оренбурга»
Макгрегор возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов
Серена отметила 1000-й матч поражением
Хоккеист «Филадельфии» сыграет за сборную России на ЧМ
«Интер» - «Рома» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь