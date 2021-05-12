Владимир Вайсс впервые после ухода из «Кайрата» возглавил футбольный клуб

Словацкий специалист Владимир Вайсс стал новым главным тренером «Слована» из Братиславы. Об этом сообщается на сайте клуба.

Он уже провел с командой первую тренировку. Детали его контракта будут рассказаны на специальной пресс-конференции в пятницу.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Hgw3heSLujc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что Вайсс является единственным специалистом, которой выводил Словакию на чемпионат мира. Последним его клубом был «Кайрат» в 2013—2015 годах. С алматинцами он дважды выигрывал Кубок Казахстана, а также становился серебряным и бронзовым призером КПЛ.