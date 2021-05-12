Остановившийся прогресс и блеклая игра. Как в КПЛ-2021 выступает один из лидеров «Кайрата»

Полузащитник «Кайрата» Небойша Косович в текщем сезоне никак не может найти свою игру. Корреспондент Vesti.kz предполагает, что стало причиной спада черногорца.

Косович к неприятному удивлению болельщиков «Кайрата» заметно сдал. Если в предыдущем сезоне черногорец был одним из лидеров команды, то сейчас является бледной тенью самого себя.

Причин у этого может быть несколько, но главная из них, скорее всего, заключается в отсутствии Яцека Гуральски. Поляк в сезоне-2020, ставшим чемпионским для «Кайрата», прилично освободил партнеров от черновой работы и определял игру в середине поля. Именно с приходом Гуральски Косович сумел раскрыться в алматинском клубе, за который выступает с 2019 года.

Команда Кайрат

Временами небезосновательно казалось, что Косович сумел заменить Исламхана. Черногорец органично конструировал атакующую игру, двигал мяч вперед и находил нестандартные ходы. Во многом благодаря наличию Небо алматинцы имели внятный игровой рисунок. Косович в 16-ти матчах чемпионата прошлого сезона отличился четыре раза и сделал три ассиста. Все свои голы он оформил со стандартов.

В текущем сезоне легионер «желто-черных» по инерции блеснул в Суперкубке Казахстана, забив мяч в ворота «Тобола», а затем открыл голевой счет команды в чемпионате, отличившись в матче первого тура с «Жетысу» (2:0). После этого игра черногорца пошла по нисходящей. В этом смысле Косович не выбивается из общего ряда своих одноклубников — вся команда далека от своих прежних кондиций.

Черногорец, продемонстрировавший в сезоне-2020 умение бить штрафные, в этом году в данном компоненте не преуспел — оба его гола были с игры.

В целом возродиться 26-летнему полузащитнику поможет встряска. По всей видимости, неудачи Косовича связаны с психологическим состоянием. Но пока без поддержки травмированного Гуральски, одной из ключевых фигур, трудно ждать преображения черногорца.