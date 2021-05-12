«Герта» одержала волевую победу над «Шальке» в матче чемпионата Германии

Встреча, прошедшая в Гельзенкирхене, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Дедрик Бойата (19-я минута) и Джессик Нганкам (74). У проигравших отличился Амин Арит (6). В составе столичной команды на 89-й минуте с поля был удален Доди Лукебакио.