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12 мая, источник: Спорт РИА Новости

«Герта» одержала волевую победу над «Шальке» в матче чемпионата Германии

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Берлинская «Герта» выиграла у «Шальке» в матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу.

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Встреча, прошедшая в Гельзенкирхене, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Дедрик Бойата (19-я минута) и Джессик Нганкам (74). У проигравших отличился Амин Арит (6). В составе столичной команды на 89-й минуте с поля был удален Доди Лукебакио.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Герта» набрала 34 очка и поднялась на 13-е место в турнирной таблице, «Шальке» (13) располагается на последней строчке, клуб ранее лишился шансов на сохранение прописки в бундеслиге.

Шальке-04
1:2
Первый тайм: 1:1
Герта
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