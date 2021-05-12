«Герта» одержала волевую победу над «Шальке» в матче чемпионата Германии
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Берлинская «Герта» выиграла у «Шальке» в матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу.
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Берлинская «Герта» выиграла у «Шальке» в матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, прошедшая в Гельзенкирхене, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Дедрик Бойата (19-я минута) и Джессик Нганкам (74). У проигравших отличился Амин Арит (6). В составе столичной команды на 89-й минуте с поля был удален Доди Лукебакио.
«Герта» набрала 34 очка и поднялась на 13-е место в турнирной таблице, «Шальке» (13) располагается на последней строчке, клуб ранее лишился шансов на сохранение прописки в бундеслиге.