В Испании болельщикам разрешили с ограничениями посещать матчи чемпионата по футболу

«У нас вновь будет публика на Ла Лиге и чемпионате по баскетболу», — уточнил глава ведомства. При этом, по его словам, присутствие болельщиков будет обусловлено развитием эпидемиологической ситуации там, где намечен матч (уровень распространения коронавируса не должен превышать 50 случаев на 100 тыс. жителей). В случае с футболом власти отметили, что стадион может быть заполнен лишь на 30%. Кроме того, общая численность зрителей не должна превышать 5 тыс. человек.