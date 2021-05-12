«Кальяри» и «Фиорентина» сыграли вничью в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Футболисты «Кальяри» на своем поле сыграли вничью с «Фиорентиной» в матче 36-го тура чемпионата Италии.
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Футболисты «Кальяри» на своем поле сыграли вничью с «Фиорентиной» в матче 36-го тура чемпионата Италии.
Игра в Кальяри завершилась со счетом 0:0. Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку команды на игру, но провел весь матч на скамейке запасных.
«Кальяри» с 36 очками занимает 15-е место в таблице, «Фиорентина» (39 баллов) располагается на 13-й строчке.
Следующий матч «Кальяри» проведет 16 мая на выезде против «Милана». «Фиорентина» в этот же день примет «Наполи».