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22:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Кальяри» и «Фиорентина» сыграли вничью в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Футболисты «Кальяри» на своем поле сыграли вничью с «Фиорентиной» в матче 36-го тура чемпионата Италии.

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Источник: РИА "Новости"

Игра в Кальяри завершилась со счетом 0:0. Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку команды на игру, но провел весь матч на скамейке запасных.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Кальяри» с 36 очками занимает 15-е место в таблице, «Фиорентина» (39 баллов) располагается на 13-й строчке.

Следующий матч «Кальяри» проведет 16 мая на выезде против «Милана». «Фиорентина» в этот же день примет «Наполи».

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0:0
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