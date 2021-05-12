«Кальяри» и «Фиорентина» сыграли вничью в матче чемпионата Италии

Игра в Кальяри завершилась со счетом 0:0. Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку команды на игру, но провел весь матч на скамейке запасных.

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«Кальяри» с 36 очками занимает 15-е место в таблице, «Фиорентина» (39 баллов) располагается на 13-й строчке.