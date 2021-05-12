«Барселона» связалась с Хансом-Дитером Фликом
По данным ESPN, представители «Барсы» связались с главным тренером «Баварии»
По данным ESPN, представители «Барсы» связались с главным тренером «Баварии»
У Роналда Кумана остается год по контракту с «Барселоной», но по сообщениям ESPN, руководство сомневается в его будущем в клубе. Ничья 3−3 с «Леванте» будет стоить «Барсе» чемпионства.
Однако, если Флик действительно возглавит сборную Германии, то у «Барселоны» не будет альтернатив и в этом случае Куман завершит свой контракт.
Флик сменил у руля «Баварии» Нико Ковача в 2019 году и привел клуб к треблу в 2020. Именно он руководил «Баварией», когда она разгромила «Барсу» 8−2 в четвертьфинале Лиги Чемпионов в августе.