Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Челси
Арсенал
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Аталанта
Беневенто
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Болонья
Дженоа
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Интер
Рома
21
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лацио
Парма
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сампдория
Специя
11
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сассуоло
Ювентус
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Торино
Милан
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сельта
Хетафе
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Уэска
Атлетик
10
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
20:00
Севилья
Валенсия
10
Футбол. Кубок России
20:00
Локомотив
Крылья Советов
31
Футбол. Зарубежный
19:30
Кальяри
Фиорентина
00
Футбол. Зарубежный
19:00
Шальке-04
Герта
12
Все события
Фоторепортажи
27«Локомотив»: печаль Зе Луиша, ничья с «Динамо»
14Травма Влашича, гол Чалова. ЦСКА сыграл вничью с «Уфой»
21:47 (мск), источник: Sports.Ru

«Барселона» связалась с Хансом-Дитером Фликом

По данным ESPN, представители «Барсы» связались с главным тренером «Баварии» Хансом-Дитером Фликом. В апреле 56-летний Флик объявил, что покинет «Баварию» в конце сезона, но была информация о том, что он заменит Йоахима Лева в сборной Германии.

Наверх
Источник: AP 2021

У Роналда Кумана остается год по контракту с «Барселоной», но по сообщениям ESPN, руководство сомневается в его будущем в клубе. Ничья 3−3 с «Леванте» будет стоить «Барсе» чемпионства.

Однако, если Флик действительно возглавит сборную Германии, то у «Барселоны» не будет альтернатив и в этом случае Куман завершит свой контракт.

Во время загрузки произошла ошибка.

Флик сменил у руля «Баварии» Нико Ковача в 2019 году и привел клуб к треблу в 2020. Именно он руководил «Баварией», когда она разгромила «Барсу» 8−2 в четвертьфинале Лиги Чемпионов в августе.

Читайте также
 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
Худший сезон Овечкина. Побить рекорд Гретцки будет очень сложно
Шесть очков «Зениту» - бред. Интервью с главой «Оренбурга»
СМИ: УЕФА объявит о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула
Беда с вратарями. Самонов едва не отдал шведам победу в Евротуре
Защитник клуба НХЛ «Калгари» выступит за сборную России на ЧМ
«Интер» - «Рома» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь