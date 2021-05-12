«Барселона» связалась с Хансом-Дитером Фликом

У Роналда Кумана остается год по контракту с «Барселоной», но по сообщениям ESPN, руководство сомневается в его будущем в клубе. Ничья 3−3 с «Леванте» будет стоить «Барсе» чемпионства.

Однако, если Флик действительно возглавит сборную Германии, то у «Барселоны» не будет альтернатив и в этом случае Куман завершит свой контракт.

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