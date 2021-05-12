«Валенсия» проиграла «Севилье» в чемпионате Испании. Черышев вышел на замену

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев появился на поле во втором тайме. 30-летний футболист вышел на 69-й минуте вместо Ману Вальехо.

В турнирной таблице «Севилья» за два тура до конца чемпионата занимает четвертое место, набрав 74 очка. Впереди идут «Атлетико» (77 очков), «Барселона» (76) и «Реал» (75). У мадридских клубов есть игра в запасе. «Валенсия» с 39 очками располагается на 14-й строчке.