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22:12 (мск), источник: ТАСС

«Валенсия» проиграла «Севилье» в чемпионате Испании. Черышев вышел на замену

ТАСС, 12 мая. «Севилья» одержала победу над «Валенсией» со счетом 1:0 в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AP 2021

Мяч на 66-й минуте забил Юссеф Эн-Несири.

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев появился на поле во втором тайме. 30-летний футболист вышел на 69-й минуте вместо Ману Вальехо.

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В турнирной таблице «Севилья» за два тура до конца чемпионата занимает четвертое место, набрав 74 очка. Впереди идут «Атлетико» (77 очков), «Барселона» (76) и «Реал» (75). У мадридских клубов есть игра в запасе. «Валенсия» с 39 очками располагается на 14-й строчке.

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В следующем туре «Севилья» в гостях сыграет с «Вильярреалом», «Валенсия» примет «Эйбар». Обе встречи пройдут 16 мая.

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