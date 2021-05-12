«Валенсия» проиграла «Севилье» в чемпионате Испании. Черышев вышел на замену
ТАСС, 12 мая. «Севилья» одержала победу над «Валенсией» со счетом 1:0 в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу.
ТАСС, 12 мая. «Севилья» одержала победу над «Валенсией» со счетом 1:0 в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу.
Мяч на 66-й минуте забил Юссеф
Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев появился на поле во втором тайме. 30-летний футболист вышел на 69-й минуте вместо Ману Вальехо.
В турнирной таблице «Севилья» за два тура до конца чемпионата занимает четвертое место, набрав 74 очка. Впереди идут «Атлетико» (77 очков), «Барселона» (76) и «Реал» (75). У мадридских клубов есть игра в запасе. «Валенсия» с 39 очками располагается на 14-й строчке.
В следующем туре «Севилья» в гостях сыграет с «Вильярреалом», «Валенсия» примет «Эйбар». Обе встречи пройдут 16 мая.