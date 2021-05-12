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12 мая, источник: Спорт РИА Новости

Мяч Нолито принес «Сельте» победу над «Хетафе» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Футболисты «Сельты» на своем поле обыграли «Хетафе» в матче 36-го тура чемпионата Испании.

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Источник: AFP 2021

Игра в Виго завершилась победой «Сельты» со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 24-й минуте Нолито.

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В параллельном матче «Уэска» на своем поле обыграла «Атлетик» из Бильбао — 1:0.

Во время загрузки произошла ошибка.
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