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12 мая, источник: Чемпионат.com

Гвардиола назвал чемпионство-2021 самым сложным в карьере. Но оно ещё и самое нетипичное

Небольшой комментарий к преображению «Манчестер Сити».

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Источник: AP 2021

Триумфальное возвращение «Манчестер Сити» на вершину английского футбола получилось драматичным. После стартовых 10 туров клуб был пятым в турнирной таблице, в конце декабря, когда в Англии празднуют Рождество — четвёртым. Но дело даже не в месте в турнирной таблице, а в игре. В отличие от предыдущего сезона, когда команда к середине чемпионата потеряла шансы на чемпионство, но скорее из-за сильного невезения в нескольких матчах подряд, чем из-за качества игры, в этот раз «Сити» не убеждал именно игрой.

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Казалось, что этот состав разучился атаковать: если не обострял Де Брёйне, то не обострял никто. К концу декабря бельгиец набрал больше шести ожидаемых ассистов и больше пяти ожидаемых голов по данным Understat — отличный результат, но никто, кроме него, и близко не подобрался к подобным цифрам. После почти половины сезона он был лидером команды и по ударам за матч, и по пасам под удар — нездоровая зависимость, которая говорит не столько о Кевине, сколько обо всех остальных.

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Другой показатель серьёзности кризиса: впервые с тех пор, как Пеп Гвардиола приехал в Англию, его команда не лидировала по созданным моментам. 1,8 гола за матч — всего лишь пятый результат в лиге, заметно хуже, чем даже в сезоне- 2016/2017, который «Сити» закончил на третьем месте.

Сам Гвардиола сказал, что переломным стал матч с «Вест Бромвичем» — после него он решил, что команда слишком далеко ушла от его принципов, и вернулся к основам. То есть к более тщательному билд-апу с большим количеством подготовительных пасов, чтобы улучшить позиционную игру. С одной стороны, так и есть. Но с другой — это ещё не полное описание всей картины. Метаморфоза «Сити» сложнее, чем просто возврат к истокам.

Команда
Манчестер Сити

Как именно изменилась игра

Нынешний «Сити» — даже по итогам последних великолепных месяцев — стилистически совсем другая команда, чем победитель АПЛ 2018-го и 2019 года. Начиная с января удаётся создавать в среднем 2,1 xG за матч — намного больше, чем осенью, но всё равно всего лишь столько же, сколько в неудачном сезоне-2016/2017. И даже «возврат к истокам» не даёт привычного владения: в текущем сезоне команда владеет мячом около 61% времени. Вроде бы и много, но только если не сравнивать с другими сезонами Гвардиолы. Например, в сезоне-2017/2018, когда «Сити» побил кучу рекордов, владение превысило 66%. Заметная разница.

Отличия в атаке ещё заметнее. «Сити» меньше бьёт, меньше забивает и, даже если выиграет все оставшиеся матчи, наберёт меньше 90 очков. Это тоже не в стиле Гвардиолы: он только однажды за всю карьеру выиграл чемпионат, набирая 2,3 балла в среднем за игру. Худший результат — 79 очков с «Баварией» в сезоне-2014/2015, но нужно учитывать, что в Германии сезон на четыре тура короче, то есть 79 очков там и в Англии имеют разную ценность. Да и в той же Германии он в 2014 году набрал 90 очков — что уже точно не повторит в нынешнем сезоне.

Одновременно с резким ухудшением всех атакующих показателей произошло резкое улучшение оборонительных. Даже в начале сезона (до смены стиля и рывка в таблице) «Сити» был лучшей командой АПЛ по допущенным моментам: 0,8 xGA за матч (Understat). Но начиная с января, этот показатель составляет 0,6 xGA за матч. Даже «Челси» Томаса Тухеля, этот душный монстр контроля, допускает чуть больше. Никто в европейских топ-лигах не защищается лучше «Сити». Зато лучшим бомбардиром стал не нападающий — и даже не Де Брёйне. А Гюндоган, которому Пеп придумал новую позицию уже по ходу сезона.

«Сити» меньше рискует в продвижении мяча, разыгрывает до верного и предпочитает обострению контроль. И в то же время чаще отдаёт владение. Для сравнения: в прошлом сезоне команда провела 58 официальных матчей, из них в трёх владела мячом меньше 50% времени. Нынешний сезон ещё не закончился, а таких игр уже пять. Другой пример: в прошлом сезоне набралось 26 матчей, в которых владение превысило 70%, сейчас таких только 17. Гвардиола чаще отказывается от владения, и даже с мячом его команда играет осторожнее.

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Прагматичность — новое качество Гвардиолы

Это трудно назвать возвратом к истоками. Как игра без мяча может быть более или менее агрессивной, так и владение мячом может быть продвигающим или контролирующим. Всё дело в намерении — с какой целью владеть мячом. Так вот, смена намерения — даже более важное изменение стиля Гвардиолы, чем новая позиция Де Брёйне, раскрытие Зинченко или очередная победная серия. Иногда осторожность даже выглядела излишней — например, в первом матче с «ПСЖ».

Исторически Гвардиола всегда тяготел к обострению и созданию как можно большего числа моментов. Это он назвал термин тики-така дерьмом — потому что, по его словам, пас ради паса не имеет смысла. Что ж, значит, он стал прагматичнее.

Возможно, на это повлияла смена помощника: Гвардиола потерял Микеля Артету, зато включил в штаб Хуанму Лильо, под руководством которого заканчивал карьеру. Либо сказался опыт прошлого сезона, когда «Сити» к зиме безнадёжно отстал от «Ливерпуля», создавая больше моментов, но хуже контролируя игру. Ещё одна возможная причина — которая лично мне кажется наиболее вероятной — повлиял сам сезон.

Это странный сезон, без адекватной предсезонной подготовки, без возможности готовиться к матчам, с ошибками и кризисами всех фаворитов. Меньше рисковать — разумное решение в таких условиях. Нынешнего количества очков Гвардиоле не хватило бы для чемпионства ни в одном из его предыдущих сезонов в Англии — но сейчас хватило с запасом.

Сейчас команду проще упрекнуть в незрелищности, чем в потере контроля. И можно не сомневаться: если в финале Лиги чемпионов Гвардиоле понадобится защищать счёт 1:0, он на это пойдёт.

Кирилл Хаит

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