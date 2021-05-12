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12 мая, источник: Спорт РИА Новости

Сотый гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Сассуоло» в матче серии А

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Туринский «Ювентус» одержал победу над «Сассуоло» в выездном матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Адриен Рабьо (28-я минута), Криштиану Роналду (45) и Пауло Дибала (66), у «Сассуоло» отличился Джакомо Распадори (59).

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На 16-й минуте форвард хозяев поля Доменико Берарди не смог реализовать 11-метровый удар. 43-летний голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон стал самым возрастным вратарем, сумевшим отразить пенальти в серии А.

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Для Роналду этот гол стал сотым за туринский клуб. Ранее он также преодолел отметку в 100 голов в составе «Манчестер Юнайтед» (118), мадридского «Реала» (450) и сборной Португалии (103).

«Ювентус» (72 очка) занимает пятое место в турнирной таблице, «Сассуоло» (56) идет восьмым.

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