«Милан» разгромил «Торино» на выезде, забив 7 голов. «Интер» обыграл «Рому»
«Милан» не встретил сопротивления со стороны «Торино» в выездном матче 36-го тура Серии А.
«Милан» не встретил сопротивления со стороны «Торино» в выездном матче 36-го тура Серии А.
После разгрома «Ювентуса» в предыдущем туре (3:0) россонери забили 7 голов «Торино».
В параллельной встрече «Интер», досрочно ставший чемпионом Италии, обыграл «Рому». В первом тайме отличились Марсело Брозович и Матиас Весино, во втором забил Ромелу Лукаку. «Волки» сумели ответить лишь одним голом Генриха Мхитаряна.
«Сампдория» и «Специя» не выявили сильнейшего, забив друг другу по два мяча.
«Интер» лидирует в турнирной таблице Серии А с 88 очками. «Милан» находится на 3-й строчке, набрав столько же очков, сколько идущая второй «Аталанта» (75).
«Рома» располагается на 7-й строчке (58), «Сампдория» идет 9-й (46), «Торино» — 16-м (35), а «Специя» — 17-й (35).