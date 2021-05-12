«Милан» разгромил «Торино» на выезде, забив 7 голов. «Интер» обыграл «Рому»

После разгрома «Ювентуса» в предыдущем туре (3:0) россонери забили 7 голов «Торино». Хет-трик оформил Анте Ребич, дубль — на счету Тео Эрнандеса, по голу забили Франк Кесси и Браим Диас.

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В параллельной встрече «Интер», досрочно ставший чемпионом Италии, обыграл «Рому». В первом тайме отличились Марсело Брозович и Матиас Весино, во втором забил Ромелу Лукаку. «Волки» сумели ответить лишь одним голом Генриха Мхитаряна.

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«Сампдория» и «Специя» не выявили сильнейшего, забив друг другу по два мяча.

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«Интер» лидирует в турнирной таблице Серии А с 88 очками. «Милан» находится на 3-й строчке, набрав столько же очков, сколько идущая второй «Аталанта» (75).

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