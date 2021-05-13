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00:05 (мск), источник: Sport24

«Аталанта» с Миранчуком обыграла «Беневенто» и поднялась на 2-е место, «Ювентус» победил «Сассуоло», но остался 5-м

12 мая «Аталанта» на своем поле со счетом 2:0 обыграла «Беневенто» в матче 36-го тура Серии А.

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Источник: Reuters

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 66-й минуте, но за отведенное время не успел отметиться результативными действиями.

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В другом матче вечера «Ювентус» на выезде нанес поражение «Сассуоло» — 3:1. Рекордными достижениями в этом матче отметились вратарь бьянконери Джанлуиджи Буффон и нападающий туринцев Криштиану Роналду.

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«Аталанта» с 75 очками поднялась на второе место в турнирной таблице. «Ювентус» с 72 очками остался пятым, поскольку опережающие его команды тоже выиграли. У «Юве» есть еще 2 тура, чтобы поправить положение и прорваться в зону Лиги чемпионов.

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«Лацио» сегодня также победил, команда Симоне Индзаги дома вырвала победу у «Пармы» благодаря голу Чиро Иммобиле в компенсированное время — 1:0. С 67 очками и игрой в запасе «Лацио» идет шестым в таблице.

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Еще в одном матче «Дженоа» обыграл на выезде «Болонью» (2:0) и гарантировал себе сохранение прописки в Серии А на следующий сезон.

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