ПСЖ по пенальти победил «Монпелье» и вышел в финал Кубка Франции

Игровое время встречи в Монпелье завершилось со счетом 2:2. В составе «ПСЖ» дубль оформил Килиан Мбаппе (10-я и 50-я минуты), у «Монпелье» отличились Гаэтан Лаборд (45) и Анди Делор (83). В серии пенальти удачливее оказались гости — 6:5.