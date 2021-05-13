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00:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ПСЖ по пенальти победил «Монпелье» и вышел в финал Кубка Франции

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» в серии пенальти обыграл «Монпелье» в полуфинальном матче Кубка Франции по футболу.

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Источник: AP 2021

Игровое время встречи в Монпелье завершилось со счетом 2:2. В составе «ПСЖ» дубль оформил Килиан Мбаппе (10-я и 50-я минуты), у «Монпелье» отличились Гаэтан Лаборд (45) и Анди Делор (83). В серии пенальти удачливее оказались гости — 6:5.

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В финале Кубка Франции «Пари Сен-Жермен» сыграет с победителем матча «Рюмийи-Вальер» — «Монако», который пройдет в четверг.

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