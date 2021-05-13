«Арсенал» нанес поражение «Челси» в АПЛ

Потерпев поражение в этой игре, «Челси» прервал свою 7-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах.

«Челси» за 36 матчей набрал 64 очка и с этим показателем занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал», в активе которого 55 очков после 36 туров, находится на 8-й позиции.