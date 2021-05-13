«Арсенал» нанес поражение «Челси» в АПЛ
В Англии завершился матч 36-го тура АПЛ, в котором «Арсенал» в гостях обыграл «Челси» со счетом 1:0.
В Англии завершился матч 36-го тура АПЛ, в котором «Арсенал» в гостях обыграл «Челси» со счетом 1:0.
Единственный гол в составе «канониров» забил Эмиль
Потерпев поражение в этой игре, «Челси» прервал свою 7-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах.
«Челси» за 36 матчей набрал 64 очка и с этим показателем занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал», в активе которого 55 очков после 36 туров, находится на 8-й позиции.