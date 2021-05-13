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00:27 (мск), источник: Sport24

«Арсенал» нанес поражение «Челси» в АПЛ

В Англии завершился матч 36-го тура АПЛ, в котором «Арсенал» в гостях обыграл «Челси» со счетом 1:0.

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Источник: AP 2021

Единственный гол в составе «канониров» забил Эмиль Смит-Роу, отличившись на 16-й минуте.

Потерпев поражение в этой игре, «Челси» прервал свою 7-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Челси» за 36 матчей набрал 64 очка и с этим показателем занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал», в активе которого 55 очков после 36 туров, находится на 8-й позиции.

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