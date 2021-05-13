«Бревно. Надеюсь, он попадет в фарм-клуб ФК «Сибирь». Фанаты «Валенсии» в бешенстве от игры Черышева
Болельщики требуют, чтобы российского игрока продали.
Болельщики требуют, чтобы российского игрока продали.
«Валенсия» в матче 36-го тура чемпионата Испании уступила на выезде «Севилье» (0:1), единственный гол забил марокканский нападающий Юссеф
Поклонники «Валенсии» остались не в восторге от игры Дениса. «Сколько еще длится контракт Черышева? Он с нами до 2022-го? Надеюсь, летом его отпустят бесплатно. Потому что я сомневаюсь, что он покажет уровень на Евро», — написал пользователь твиттера под ником @ValenciaRavens.
«Сколько еще с нами будет Черышев? Он не хочет уехать в “Рубин-Казань” насовсем? В “Кадисе” его бы тоже оценили. Когда ему дают мяч, игра становится хуже», — еще одно мнение из твиттера.
«Уровень Черышева в этом сезоне был достаточно слабым. Лучший вариант для “Валенсии” и для него — подыскать новую команду», — пишет болельщик «летучих мышей» Иван Бельон.
«Пребывание Черышева в “Валенсии” должно закончиться. Я ничего от него не жду, хотел бы видеть вместо него футболиста, который больше проявляет себя, больше вовлечен в игру и менее склонен к травмам», — возмущен игрой Черышева фанат под ником @k3625.
«Нет сомнений, что Черышев — самый постоянный игрок “Валенсии”. Его статистика абсолютно стабильна: всякий раз, когда он выходит на поле, он теряет все мячи, которые ему дают», — пишет пользователь Тео.
«Посмотрите на Черышева: он ###### бревно, чуть не сломался, когда вытянул ногу», — еще один возмущенный вопль.
«Надеюсь, Черышев попадет в
И еще несколько мнений от иностранцев, которым не понравилась игра россиянина:
«Боже мой, Черышев — это уже бывший футболист».
«За 20 минут пребывания на поле Черышев не смог отдать хороший пас».
«С такими игроками, как Черышев, ты можешь ставить на то, что проиграешь, и всегда выигрывать».
«Черышев, мне даже не хочется тебя критиковать…».
«Пожалуйста, отпустите Черышева. Как же он чертовски плох».
«Черышев —
«Что делает Черышев, кроме того, что вызывает желание оскорблять его, угрожать и выстрелить ему в глаз?».