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12:36 (мск), источник: Sport24

«Бревно. Надеюсь, он попадет в фарм-клуб ФК «Сибирь». Фанаты «Валенсии» в бешенстве от игры Черышева

Болельщики требуют, чтобы российского игрока продали.

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Источник: AP 2021

«Валенсия» в матче 36-го тура чемпионата Испании уступила на выезде «Севилье» (0:1), единственный гол забил марокканский нападающий Юссеф Эн-Несери. Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев вышел на замену на 68-й минуте, но не смог отметиться результативными действиями.

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Поклонники «Валенсии» остались не в восторге от игры Дениса. «Сколько еще длится контракт Черышева? Он с нами до 2022-го? Надеюсь, летом его отпустят бесплатно. Потому что я сомневаюсь, что он покажет уровень на Евро», — написал пользователь твиттера под ником @ValenciaRavens.

«Сколько еще с нами будет Черышев? Он не хочет уехать в “Рубин-Казань” насовсем? В “Кадисе” его бы тоже оценили. Когда ему дают мяч, игра становится хуже», — еще одно мнение из твиттера.

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«Уровень Черышева в этом сезоне был достаточно слабым. Лучший вариант для “Валенсии” и для него — подыскать новую команду», — пишет болельщик «летучих мышей» Иван Бельон.

«Пребывание Черышева в “Валенсии” должно закончиться. Я ничего от него не жду, хотел бы видеть вместо него футболиста, который больше проявляет себя, больше вовлечен в игру и менее склонен к травмам», — возмущен игрой Черышева фанат под ником @k3625.

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«Нет сомнений, что Черышев — самый постоянный игрок “Валенсии”. Его статистика абсолютно стабильна: всякий раз, когда он выходит на поле, он теряет все мячи, которые ему дают», — пишет пользователь Тео.

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«Посмотрите на Черышева: он ###### бревно, чуть не сломался, когда вытянул ногу», — еще один возмущенный вопль.

«Надеюсь, Черышев попадет в фарм-клуб ФК «Сибирь», — не порадовался игре Дениса болельщик под ником @McPolloh.

И еще несколько мнений от иностранцев, которым не понравилась игра россиянина:

«Боже мой, Черышев — это уже бывший футболист».

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«За 20 минут пребывания на поле Черышев не смог отдать хороший пас».

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«С такими игроками, как Черышев, ты можешь ставить на то, что проиграешь, и всегда выигрывать».

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«Черышев, мне даже не хочется тебя критиковать…».

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«Пожалуйста, отпустите Черышева. Как же он чертовски плох».

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«Черышев — экс-футболист. Меня это уже достало. Какой ужас».

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«Что делает Черышев, кроме того, что вызывает желание оскорблять его, угрожать и выстрелить ему в глаз?».

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Севилья
1:0
Первый тайм: 0:0
Валенсия
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