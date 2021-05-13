Теперь-то «Атлетико» удержится первым в Ла Лиге? Обыграли последнего сложного соперника, оторвались от «Барсы»

«Атлетико» воспользовался дурацким провалом «Барселоны» и ушел обратно на безопасное расстояние от каталонцев — теперь между ними четыре очка. «Реал» сыграет свой матч 36-го тура с «Гранадой» в четверг — у «Мадрида» шанс остаться в двух от лидера, пока по набранным отстают на пять.

Команда Диего Симеоне как минимум по статусу наверняка расценивала матч с «Сосьедадом» как второй по опасности после «Барселоны» из прошлого тура: соперник тоже проводит хороший сезон, идет сразу за четверкой лидеров и борется за то, чтобы в следующем начинать сразу в группе Лиги Европы.

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У «Атлетико» получилось все решить за восемь минут в середине первого тайма, сработали четыре главных игрока атаки: сначала Карраско забил с паса Льоренте, потом Корреа после ассиста Суареса. Это была бы очень спокойная победа, если бы не ответный мяч после сумбурного углового — но за десять минут «Сосьедад» больше ничего не успел — 2:1.

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«Севилья» тоже выиграла — 1:0 у «Валенсии» — и осталась на прежнем расстоянии.

Чемпионская гонка в Ла Лиге Команда Игры Очки 1. «Атлетико» 36 80 2. «Барселона» 36 76 3. «Реал» 35 75 4. «Севилья» 36 74

Оставшиеся соперники Команда С кем осталось сыграть «Атлетико» «Осасуна» (д), «Вальядолид» (г) «Барселона» «Сельта» (д), «Эйбар» (г) «Реал» «Гранада» (г), «Атлетик» (г), «Вильярреал» (д) «Севилья» «Вильярреал» (г), «Алавес» (д)

Следующие два тура в Испании — это одновременные матчи. Вот рецепт чемпионства для «Атлетико»:

1) Сначала нужно обыграть дома «Осасуну» — выглядит очень даже реально: соперник завис в серединке, уже давно не может ни вылететь, ни подняться до чего-то достойного. В первом круге была гостевая победа 3:1, год назад вообще громили 5:0.

2) Последний матч — выезд к «Вальядолиду» (пока) из зоны вылета. Тоже не смотрится как непреодолимое, хотя в мотивации выжить и может быть опасность. Правда, «Вальядолид» плох: за четыре месяца только одна победа.

Напомним, при равенстве очков в Ла Лиге смотрят на личные встречи (очки, а потом разницу мячей). Есть вероятность, что этим придется заняться после 38-го тура. И здесь расклад следующий.

•‎ У «Атлетико» преимущество над «Барсой».

•‎ У «Реала» — и над «Атлетико», и над «Барсой».

•‎ У «Барсы» нет преимущества ни над кем. Каталонцам нужно опережать соперников по очкам.