Теперь-то «Атлетико» удержится первым в Ла Лиге? Обыграли последнего сложного соперника, оторвались от «Барсы»
В этом сериале еще девять эпизодов.
В этом сериале еще девять эпизодов.
«Атлетико» воспользовался дурацким провалом «Барселоны» и ушел обратно на безопасное расстояние от каталонцев — теперь между ними четыре очка. «Реал» сыграет свой матч 36-го тура с «Гранадой» в четверг — у «Мадрида» шанс остаться в двух от лидера, пока по набранным отстают на пять.
Команда Диего Симеоне как минимум по статусу наверняка расценивала матч с «Сосьедадом» как второй по опасности после «Барселоны» из прошлого тура: соперник тоже проводит хороший сезон, идет сразу за четверкой лидеров и борется за то, чтобы в следующем начинать сразу в группе Лиги Европы.
У «Атлетико» получилось все решить за восемь минут в середине первого тайма, сработали четыре главных игрока атаки: сначала Карраско забил с паса Льоренте, потом Корреа после ассиста Суареса. Это была бы очень спокойная победа, если бы не ответный мяч после сумбурного углового — но за десять минут «Сосьедад» больше ничего не успел — 2:1.
«Севилья» тоже выиграла — 1:0 у «Валенсии» — и осталась на прежнем расстоянии.
|Команда
|Игры
|Очки
|1. «Атлетико»
|36
|80
|2. «Барселона»
|36
|76
|3. «Реал»
|35
|75
|4. «Севилья»
|36
|74
|Команда
|С кем осталось сыграть
|«Атлетико»
|«Осасуна» (д), «Вальядолид» (г)
|«Барселона»
|«Сельта» (д), «Эйбар» (г)
|«Реал»
|«Гранада» (г), «Атлетик» (г), «Вильярреал» (д)
|«Севилья»
|«Вильярреал» (г), «Алавес» (д)
Следующие два тура в Испании — это одновременные матчи. Вот рецепт чемпионства для «Атлетико»:
1) Сначала нужно обыграть дома «Осасуну» — выглядит очень даже реально: соперник завис в серединке, уже давно не может ни вылететь, ни подняться до
2) Последний матч — выезд к «Вальядолиду» (пока) из зоны вылета. Тоже не смотрится как непреодолимое, хотя в мотивации выжить и может быть опасность. Правда, «Вальядолид» плох: за четыре месяца только одна победа.
Напомним, при равенстве очков в Ла Лиге смотрят на личные встречи (очки, а потом разницу мячей). Есть вероятность, что этим придется заняться после 38-го тура. И здесь расклад следующий.
• У «Атлетико» преимущество над «Барсой».
• У «Реала» — и над «Атлетико», и над «Барсой».
• У «Барсы» нет преимущества ни над кем. Каталонцам нужно опережать соперников по очкам.
Если у трех команд одинаковое количество очков, чемпион — «Реал».