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12:25 (мск), источник: Sports.Ru

Теперь-то «Атлетико» удержится первым в Ла Лиге? Обыграли последнего сложного соперника, оторвались от «Барсы»

В этом сериале еще девять эпизодов.

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Источник: AFP 2021

«Атлетико» воспользовался дурацким провалом «Барселоны» и ушел обратно на безопасное расстояние от каталонцев — теперь между ними четыре очка. «Реал» сыграет свой матч 36-го тура с «Гранадой» в четверг — у «Мадрида» шанс остаться в двух от лидера, пока по набранным отстают на пять.

Команда Диего Симеоне как минимум по статусу наверняка расценивала матч с «Сосьедадом» как второй по опасности после «Барселоны» из прошлого тура: соперник тоже проводит хороший сезон, идет сразу за четверкой лидеров и борется за то, чтобы в следующем начинать сразу в группе Лиги Европы.

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У «Атлетико» получилось все решить за восемь минут в середине первого тайма, сработали четыре главных игрока атаки: сначала Карраско забил с паса Льоренте, потом Корреа после ассиста Суареса. Это была бы очень спокойная победа, если бы не ответный мяч после сумбурного углового — но за десять минут «Сосьедад» больше ничего не успел — 2:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Севилья» тоже выиграла — 1:0 у «Валенсии» — и осталась на прежнем расстоянии.

Чемпионская гонка в Ла Лиге

КомандаИгрыОчки
1. «Атлетико»3680
2. «Барселона»3676
3. «Реал»3575
4. «Севилья»3674

Оставшиеся соперники

КомандаС кем осталось сыграть
«Атлетико»«Осасуна» (д), «Вальядолид» (г)
«Барселона»«Сельта» (д), «Эйбар» (г)
«Реал»«Гранада» (г), «Атлетик» (г), «Вильярреал» (д)
«Севилья»«Вильярреал» (г), «Алавес» (д)

Следующие два тура в Испании — это одновременные матчи. Вот рецепт чемпионства для «Атлетико»:

1) Сначала нужно обыграть дома «Осасуну» — выглядит очень даже реально: соперник завис в серединке, уже давно не может ни вылететь, ни подняться до чего-то достойного. В первом круге была гостевая победа 3:1, год назад вообще громили 5:0.

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2) Последний матч — выезд к «Вальядолиду» (пока) из зоны вылета. Тоже не смотрится как непреодолимое, хотя в мотивации выжить и может быть опасность. Правда, «Вальядолид» плох: за четыре месяца только одна победа.

Напомним, при равенстве очков в Ла Лиге смотрят на личные встречи (очки, а потом разницу мячей). Есть вероятность, что этим придется заняться после 38-го тура. И здесь расклад следующий.

•‎ У «Атлетико» преимущество над «Барсой».

•‎ У «Реала» — и над «Атлетико», и над «Барсой».

•‎ У «Барсы» нет преимущества ни над кем. Каталонцам нужно опережать соперников по очкам.

Если у трех команд одинаковое количество очков, чемпион — «Реал».

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