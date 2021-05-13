«Атлетико» обыграл «Реал Сосьедад» и укрепил лидерство в Ла Лиге
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Мадридский «Атлетико» победил «Реал Сосьедад» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Мадридский «Атлетико» победил «Реал Сосьедад» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, в составе которых голы забили Янник Карраско (16-я минута) и Анхель Корреа (28), у проигравших отличился Игор Субельдия (83).
«Атлетико» за два тура до конца сезона набрал 80 очков и упрочил лидерство в Примере, второй идет «Барселона» (76), замыкает тройку мадридский «Реал» (75), имеющий матч в запасе.
«Реал Сосьедад» — пятый (56).