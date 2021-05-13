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01:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Атлетико» обыграл «Реал Сосьедад» и укрепил лидерство в Ла Лиге

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Мадридский «Атлетико» победил «Реал Сосьедад» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AP 2021

Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, в составе которых голы забили Янник Карраско (16-я минута) и Анхель Корреа (28), у проигравших отличился Игор Субельдия (83).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Атлетико» за два тура до конца сезона набрал 80 очков и упрочил лидерство в Примере, второй идет «Барселона» (76), замыкает тройку мадридский «Реал» (75), имеющий матч в запасе.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Реал Сосьедад» — пятый (56).

Атлетико
2:1
Первый тайм: 2:0
Реал Сосьедад
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