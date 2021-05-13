Хави продолжит тренировать «Аль-Садд»
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави продлил контракт с футбольным клубом, сообщается на странице команды в Twitter.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави продлил контракт с футбольным клубом, сообщается на странице команды в Twitter.
Как отмечается в сообщении, новое соглашение с 41-летним специалистом рассчитано до 2023 года. Как отмечает Mundo Deportivo, в контракте Хави больше нет пункта, позволяющего ему свободно покинуть клуб, если он получит предложение от испанской «Барселоны».
Хави возглавляет «Аль-Садд» с 2019 года. Под его руководством команда стала чемпионом Катара, двукратным обладателем Кубка Катара.
Хави является воспитанником «Барселоны» и провел за испанский клуб более 700 матчей, стал в составе «сине-гранатовых» восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трижды выиграл Кубок Испании.