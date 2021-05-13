Хави продолжит тренировать «Аль-Садд»

Как отмечается в сообщении, новое соглашение с 41-летним специалистом рассчитано до 2023 года. Как отмечает Mundo Deportivo, в контракте Хави больше нет пункта, позволяющего ему свободно покинуть клуб, если он получит предложение от испанской «Барселоны».