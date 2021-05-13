Буффон сообщил, что получил предложения от других клубов
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Голкипер туринского футбольного клуба «Ювентус» Джанлуиджи Буффон заявил, что ему поступили предложения о переходе в другие команды.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Голкипер туринского футбольного клуба «Ювентус» Джанлуиджи Буффон заявил, что ему поступили предложения о переходе в другие команды.
Ранее в мае 43-летний Буффон сообщил, что покинет «Ювентус» по окончании сезона.
«Я пришел в “Ювентус” мальчиком, обладая большим энтузиазмом, но будучи не совсем уравновешенным игроком, и ухожу счастливым человеком. На то, чтобы определиться с будущим, я отвожу себе 20−25 дней. Я получил несколько предложений и хочу посмотреть, полон ли я энтузиазма», — приводит слова Буффона Рейтер.
Буффон, также защищавший цвета «Пармы», десять раз выигрывал чемпионат Италии, пять раз — Кубок Италии, один раз — Кубок УЕФА и трижды играл в финалах Лиги чемпионов. С 2018 по 2019 год вратарь играл за французский «Пари Сен-Жермен», вместе с которым стал чемпионом Франции. В составе сборной Италии Буффон выиграл чемпионат мира в 2006 году.