Буффон сообщил, что получил предложения от других клубов

Ранее в мае 43-летний Буффон сообщил, что покинет «Ювентус» по окончании сезона.

«Я пришел в “Ювентус” мальчиком, обладая большим энтузиазмом, но будучи не совсем уравновешенным игроком, и ухожу счастливым человеком. На то, чтобы определиться с будущим, я отвожу себе 20−25 дней. Я получил несколько предложений и хочу посмотреть, полон ли я энтузиазма», — приводит слова Буффона Рейтер.