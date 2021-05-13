«Астана» начала искать замену Арояну. Защитник близок к переходу в клуб Ла Лиги
Игрок последует за Максимовичем и Твумаси.
Игрок последует за Максимовичем и Твумаси.
Стало известно, в каком клубе защитник «Астаны» и сборной Армении по футболу Вараздат Ароян может продолжить карьеру, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ранее сообщалось, что у 28-летнего футболиста есть предложения из нескольких
По информации Айдына Кожахмета, Ароян близок к переходу в испанский «Кадис».
«Вице-капитан сборной Армении в феврале перешел в столичный клуб и стал одним из самых успешных трансферов межсезонья. Он сразу стал игроком основного состава и составил с Жарко Томашевичем одну из самых надежных связок центральных защитников в КПЛ.
В “Астану” Ароян перебрался из “Тамбова”, где тоже регулярно выходил на поле и был на хорошем счету в РПЛ.
Проще говоря, это довольно качественный исполнитель. И его игра за клуб и сборную не прошли мимо внимания европейских клубов. Наиболее настойчивым из всех претендентов является испанский “Кадис” — 12-я команда Ла Лиги. От таких предложений не отказываются, поэтому “Астане” вряд ли удастся удержать своего оборонца. Клуб уже приступил к поиску замены Вато.
Если переход состоится, то Ароян станет третьим футболистом, уехавшим из “Астаны” в высший дивизион Испании. Ранее по этому маршруту проследовали Неманья Максимович и Патрик Твумаси», — пишет журналист.