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13:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» начала искать замену Арояну. Защитник близок к переходу в клуб Ла Лиги

Игрок последует за Максимовичем и Твумаси.

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Источник: Instagram

Стало известно, в каком клубе защитник «Астаны» и сборной Армении по футболу Вараздат Ароян может продолжить карьеру, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что у 28-летнего футболиста есть предложения из нескольких топ-чемпионатов. В частности, его услугами интересуются представители Ла Лиги.

Во время загрузки произошла ошибка.

По информации Айдына Кожахмета, Ароян близок к переходу в испанский «Кадис».

«Вице-капитан сборной Армении в феврале перешел в столичный клуб и стал одним из самых успешных трансферов межсезонья. Он сразу стал игроком основного состава и составил с Жарко Томашевичем одну из самых надежных связок центральных защитников в КПЛ.

В “Астану” Ароян перебрался из “Тамбова”, где тоже регулярно выходил на поле и был на хорошем счету в РПЛ.

Проще говоря, это довольно качественный исполнитель. И его игра за клуб и сборную не прошли мимо внимания европейских клубов. Наиболее настойчивым из всех претендентов является испанский “Кадис” — 12-я команда Ла Лиги. От таких предложений не отказываются, поэтому “Астане” вряд ли удастся удержать своего оборонца. Клуб уже приступил к поиску замены Вато.

Если переход состоится, то Ароян станет третьим футболистом, уехавшим из “Астаны” в высший дивизион Испании. Ранее по этому маршруту проследовали Неманья Максимович и Патрик Твумаси», — пишет журналист.

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