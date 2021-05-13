«Астана» начала искать замену Арояну. Защитник близок к переходу в клуб Ла Лиги

«Вице-капитан сборной Армении в феврале перешел в столичный клуб и стал одним из самых успешных трансферов межсезонья. Он сразу стал игроком основного состава и составил с Жарко Томашевичем одну из самых надежных связок центральных защитников в КПЛ.



В “Астану” Ароян перебрался из “Тамбова”, где тоже регулярно выходил на поле и был на хорошем счету в РПЛ.



Проще говоря, это довольно качественный исполнитель. И его игра за клуб и сборную не прошли мимо внимания европейских клубов. Наиболее настойчивым из всех претендентов является испанский “Кадис” — 12-я команда Ла Лиги. От таких предложений не отказываются, поэтому “Астане” вряд ли удастся удержать своего оборонца. Клуб уже приступил к поиску замены Вато.



Если переход состоится, то Ароян станет третьим футболистом, уехавшим из “Астаны” в высший дивизион Испании. Ранее по этому маршруту проследовали Неманья Максимович и Патрик Твумаси», — пишет журналист.