Узбекский форвард разрывает КПЛ: отказал «Астане», возглавил гонку бомбардиров с «Актобе» и летом может уехать в Европу
Футболист быстро адаптировался.
Футболист быстро адаптировался.
Нападающий «Актобе» Игорь Сергеев возглавил гонку бомбардиров
Начнем с того, что зимой «Актобе» не зря перехватил и, по сути, перебил предложение «Астаны» по Сергееву, при этом, если бы Игорь
Но и в «Актобе» реноме настоящего бомбардира Сергеев подтверждает. Сейчас узбекистанец имеет на своем счету шесть голов в десяти матчах. Отметим, что он укладывает мячи не только в ворота тотальных аутсайдеров (вроде «Жетысу»), но и результативен с командами лидирующего пула — уже забивал «Тоболу» и «Ордабасы». Это очень важно, ведь есть категория форвардов, которые набивают статистику на средних и маленьких клубах, но теряются в больших матчах, Сергеев явно не из таких.
Что стоит выделить стилистически и статистически в узбекистанце. Он король штрафной — пять из шести голов забил именно внутри этой площади. Единственный гол
Также четыре из шести голов Сергеев забил головой — у него блестящий тайминг для прыжка, плюс отлично выбирает позицию и отклеивается от защитников.
Также за Сергеева говорит эффективность. Для шести голов ему потребовалось лишь 20 ударов (из них — 13 в створ), то есть каждый второй точный удар нападающего — это, как правило, гол, вот что значит инстинкт «киллера». Для примера, вот сколько ударов нанесли конкуренты Сергеева в бомбардирской гонке: Жоао Пауло (54), Эуженио (35), Хосе Канте (34), Марин Томасов (33).
«Очень хороший нападающий, результативный и достаточно стабильный, то есть это не вспышка на один год. У него отличные качества для центрального нападающего. Мне лично очень нравится этот игрок, если бы мне предложили такого нападающего, я бы с радостью согласился», — именно такую характеристику Сергееву выдал Виктор Кумыков, работавший в Узбекистане.
Очень быстрая адаптация Сергеева и его стабильность действительно уже подтверждены в КПЛ. Но у «Актобе» есть повод поволноваться, ведь чем ближе летнее трансферное окно, тем больше слухов возникает о трансфере нападающего в Европу и, в частности, в Англию.
Такое развитие событий возможно не только
И при всем уважении к нынешнему составу «Актобе» есть ощущение, что класс Сергеева сейчас превосходит средний класс игроков в команде. Любопытно, сможет ли