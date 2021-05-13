Гвардиола: Клопп вдохновляет меня и делает более совершенным тренером

«Клопп был для меня источником вдохновения. Я стал совершеннее благодаря играм против его команд — «Боруссии» и «Ливерпуля». Он сделал меня более совершенным тренером, заставив много думать об играх против него.

Команда Манчестер Сити

Так же Гваридола отметил, что очень благодарен Карло Анчелотти и Юргену Клоппу за их поздравления в связи с чемпионством «Сити»: «Я не мог отвечать на сообщения, но сделаю это сегодня. Я восхищаюсь ими обоими. Я очень ценю это, Клопп и Анчелотти — я ценю их обоих», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Во вторник, 11 мая, «Манчестер Юнайтед» уступил «Лестеру» (1:2), что сделало «Манчестер Сити», опережающий «МЮ» в таблице на 10 очков за 3 тура до конца чемпионата, победителем Англии-2021.

Ранее Гвардиола и Клопп соперничали друг с другом в Бундеслиге, возглавляя «Баварию» и «Боруссию».