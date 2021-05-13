Проходная игра для «Астаны» и центральный матч в Шымкенте. Превью к 11-му туру КПЛ-2021

14 мая (пятница)

«Шахтер» — «Туран»

Карагандинцы в минувшем туре отобрали очки у «Кайрата» (1:1), а «Туран» одержал вторую победу в своей истории в высшем дивизионе, обыграв «Кызыл-Жар» с минимальным счетом 1:0.

Оба соперника явно на подъеме и будет интересно посмотреть на их очную дуэль. Дополнительную интригу поединку добавляет статистический фактор — «Туран» с девятью очками занимает 11-е место из 14-ти, а «Шахтер» располагается на 12-й позиции. У «горняков» восемь баллов.

Начало — в 14:00.

«Акжайык» — «Кайрат»

Алматинцев сейчас порядочно лихорадит. Клуб вдесятером вырвал победу у «Ордабасы» (3:0) и глупо потерял очки в матчах с «Кызыл-Жаром» и «Шахтером» — оба раза 1:1. В противостоянии с «Акжайыком» в Уральске чемпиону Казахстана не светит легкая прогулка.

«Кайрат» в текущем сезоне уже играл на подобном поле, едва не уступив «Каспию» (1:1).

«Акжайык» в последних двух матчах обыграл «Жетысу» (3:2) и «Кайсар» (1:0), расположившись на пятом месте. У уральцев 15 очков. «Кайрат» с 17 баллами по дополнительным показателям опережает «Тараз» и занимает третье место.

Начало — в 16:00.

«Актобе» — «Кайсар»

«Красно-белые» после трех поражений подряд и отставки Алексея Баги сумели разгромить «Жетысу» (5:1). Для «Актобе» это был словно глоток воздуха. В предстоящем туре пятикратные чемпионы страны сыграют дома с «Кайсаром», который с шестью баллами занимает предпоследнее место. В предыдущем туре «волки» уступили «Акжайыку» со счетом 0:1.

Вероятно, «Актобе», занимающий девятое место (12 очков), будет фаворитом в этом матче.

Начало — в 20:00.

«Астана» — «Жетысу»

Для «Астаны» матч с нынешним «Жетысу» должен стать проходным. Столичный клуб, возглавляющий турнирную таблицу (26 очков), сыграет с безоговорочным аутсайдером чемпионата, у которого один балл и последнее место.

Что-либо комментировать относительно данной игры будет излишне. Разница в классе между этими соперниками колоссальная.

Начало — в 20:00.

15 мая (суббота)

«Кызыл-Жар» — «Каспий»

«Кызыл-Жар» и «Каспий» располагаются недалеко друг от друга в турнирной таблице.

Петропавловцы с 14-ю очками занимают шестое место, а «Каспий», набрав 13 баллов, идет на восьмой строчке. Возможная победа любого из соперников позволит поправить свое турнирное положение.

Примечательно, что северяне имеют игру в запасе и по потерянным очкам могут входить в первую тройку.

Начало — в 15:00.

«Ордабасы» — «Тобол»

Несмотря на положение «Ордабасы» (седьмое место), матч против «Тобола», который занимает вторую позицию, будет центральным в туре. В последние годы эти соперники с переменным успехом боролись между собой за попадание в еврокубковую зону.

Безусловно, эта встреча таит много интересного. Главная интрига заключается в том, сумеет ли «Тобол» набрать очередные три очка или «Ордабасы» начнет выход из затянувшегося пике.

Начало — в 17:00.

«Атырау» — «Тараз»

Команды в последних матчах проиграли, причем южан эта участь постигла дважды за два тура.

Поэтому оба соперника будут гореть желанием набрать максимум очков. «Тараз» в этом матче можно считать фаворитом. Но и «Атырау», скорее всего, не станет легко отдавать баллы.