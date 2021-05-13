Футболистки «Немана» сыграли вничью с «Зоркай-БДУ» в чемпионате Беларуси

Остальные встречи этого тура пройдут в пятницу, 14 мая. Лидер турнира минское «Динамо-БГУФК», не потерявший ни одного очка в семи предыдущих встречах, примет на своем поле одного из аутсайдеров турнира команду Гомельской области. В предыдущем туре гомельчанки добыли первые зачетные баллы, одолев у себя дома с минимальным преимуществом 1:0 брестское «Динамо», у которого в пассиве семь поражений в семи проведенных играх. Завтра брестчанкам предстоит встретиться в Бобруйске с местной «Бобруйчанкой». Вице-чемпионки страны футболистки «Минска» сыграют на выезде против могилевского «Днепра». В составе минчанок выступает лучший бомбардир нынешнего первенства Анастасия Побегайло, забившая в семи предыдущих матчах 15 мячей.