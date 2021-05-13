Футболистки «Немана» сыграли вничью с «Зоркай-БДУ» в чемпионате Беларуси
13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди женских команд сегодня стартовал 8-й тур, сообщает корреспондент БЕЛТА.
13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди женских команд сегодня стартовал 8-й тур, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Идущий третьим гродненский «Неман» в своем крытом манеже дважды выигрывал по ходу матча у столичной «Зоркi-БДУ», но не удержал победу — ничья 2:2.
С таким же результатом завершился и второй сегодняшний поединок — футболистки «Витебска» в Минске разошлись миром с юниорской сборной Беларуси (U-19).
Остальные встречи этого тура пройдут в пятницу, 14 мая. Лидер турнира минское «Динамо-БГУФК», не потерявший ни одного очка в семи предыдущих встречах, примет на своем поле одного из аутсайдеров турнира команду Гомельской области. В предыдущем туре гомельчанки добыли первые зачетные баллы, одолев у себя дома с минимальным преимуществом 1:0 брестское «Динамо», у которого в пассиве семь поражений в семи проведенных играх. Завтра брестчанкам предстоит встретиться в Бобруйске с местной «Бобруйчанкой».
Положение команд: «Динамо-БГУФК» — 21 очко (7 матчей), «Неман» — 19 (8), «Минск» — 18 (7), «Днепр» — 15 (7), «Зорка-БДУ» — 13 (8), «Бобруйчанка» — 7 (7), «Витебск» — 7 (8), Беларусь (U-19) — 5 (8), Гомельская область — 3 (7), «Динамо» (Брест) — 0 (7).