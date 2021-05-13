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20:04 (мск), источник: БЕЛТА

Футболистки «Немана» сыграли вничью с «Зоркай-БДУ» в чемпионате Беларуси

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди женских команд сегодня стартовал 8-й тур, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Идущий третьим гродненский «Неман» в своем крытом манеже дважды выигрывал по ходу матча у столичной «Зоркi-БДУ», но не удержал победу — ничья 2:2.

С таким же результатом завершился и второй сегодняшний поединок — футболистки «Витебска» в Минске разошлись миром с юниорской сборной Беларуси (U-19).

Остальные встречи этого тура пройдут в пятницу, 14 мая. Лидер турнира минское «Динамо-БГУФК», не потерявший ни одного очка в семи предыдущих встречах, примет на своем поле одного из аутсайдеров турнира команду Гомельской области. В предыдущем туре гомельчанки добыли первые зачетные баллы, одолев у себя дома с минимальным преимуществом 1:0 брестское «Динамо», у которого в пассиве семь поражений в семи проведенных играх. Завтра брестчанкам предстоит встретиться в Бобруйске с местной «Бобруйчанкой». Вице-чемпионки страны футболистки «Минска» сыграют на выезде против могилевского «Днепра». В составе минчанок выступает лучший бомбардир нынешнего первенства Анастасия Побегайло, забившая в семи предыдущих матчах 15 мячей.

Положение команд: «Динамо-БГУФК» — 21 очко (7 матчей), «Неман» — 19 (8), «Минск» — 18 (7), «Днепр» — 15 (7), «Зорка-БДУ» — 13 (8), «Бобруйчанка» — 7 (7), «Витебск» — 7 (8), Беларусь (U-19) — 5 (8), Гомельская область — 3 (7), «Динамо» (Брест) — 0 (7).

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