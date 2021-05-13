«Шахтер» объявил о трансфере футболиста из РПЛ

«Мне позвонил главный тренер команды Магомед Адиев и пригласил в “Шахтер”. Я уже работал под руководством Магомеда Мусаевича в махачкалинском “Анжи”. Меня хорошо, тепло приняли в коллективе, и я быстро адаптировался. С некоторыми ребятами я уже пересекался на футбольных полях, а с Арсеном Хубуловым мы вместе играли в краснодарской “Кубани”. Я знаю, что “Шахтер” — клуб с большой историей, который всегда перед собой ставит только высокие задачи. Буду стараться приносить пользу, хочу максимально помочь команде в ее целях», — сказал Гапон.