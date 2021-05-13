Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кротоне
Верона
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Эйбар
Бетис
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Астон Вилла
Эвертон
00
Футбол. Зарубежный
22:15
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
23:00
Гранада
Реал
Футбол. Зарубежный
20:00
Вальядолид
Вильярреал
02
Все события
Фоторепортажи
8«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов
25Гончаренко проиграл Оличу. Фото матча ЦСКА — «Краснодар»
20:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» объявил о трансфере футболиста из РПЛ

«Шахтер» подписал контракт с российским защитником Евгением Гапоном. Об этом сообщает пресс-служба карагандинцев. Новобранец «горняков» пришел из футбольного клуба «Химки», выступающего в российской премьер-лиге.

Наверх

Также Гапон играл за ярославский «Шинник», махачкалинский «Анжи», воронежский «Факел», саранскую «Мордовию» и краснодарскую «Кубань». За новую команду игрок будет выступать под 33 номером.

«Мне позвонил главный тренер команды Магомед Адиев и пригласил в “Шахтер”. Я уже работал под руководством Магомеда Мусаевича в махачкалинском “Анжи”. Меня хорошо, тепло приняли в коллективе, и я быстро адаптировался. С некоторыми ребятами я уже пересекался на футбольных полях, а с Арсеном Хубуловым мы вместе играли в краснодарской “Кубани”. Я знаю, что “Шахтер” — клуб с большой историей, который всегда перед собой ставит только высокие задачи. Буду стараться приносить пользу, хочу максимально помочь команде в ее целях», — сказал Гапон.

Отметим, что «Шахтер» после десяти туров занимает 12-е место в таблице, набрав восемь очков. Следующий матч команда проведет с «Тураном» в Нур-Султане 14 мая.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Сборная России по хоккею потерпела первое поражение в Евротуре
Города Японии заявили о нежелании принимать участников Олимпиады
Сергей Семак назвал причину провала «Зенита» в Лиге чемпионов
«Краснодар» интересуется полузащитником «Крыльев Советов»
Губерниев высказался о составе сборной России по биатлону
«Локомотив-Кубань» выбил «Химки» из плей-офф Единой лиги ВТБ
Хосеп Гвардиола оценил соперничество с Юргеном Клоппом
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь