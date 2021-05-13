Консультировавший «Барселону» и «Ювентус» эксперт будет развивать футбол в Казахстане

Отмечается, что Марио консультировал более 60 клубов и ассоциаций по всему миру, включая дортмундскую «Боруссию», «Барселону» и «Ювентус», составил 14 стратегий развития в разных странах Европы.

— Для разработки обновленной стратегии нами уже начато комплексное исследование футбола в Казахстане, включая такие важные аспекты футбола как вовлеченность населения в футбол по возрастам и регионам, наличие и качество инфраструктуры (как чисто футбольной, так и общего пользования), экономическая составляющая казахстанского футбола, уровень интереса спонсоров и инвесторов, а также оценка действующей системы соревнований в стране, — отметил Марио Лео.

— По итогам исследования будут сделаны соответствующие выводы и заключения, определится потенциал развития. Будут определены основные факторы, мешающие максимальному росту казахстанских футболистов — нехватка игроков или тренеров, плохая инфраструктура или еще что-то, — продолжает Марио Лео. — Комплексное исследование состояния футбола в стране позволит определить истинную вовлеченность населения в игру миллионов. Допустим, на 100 тысяч человек 10 тысяч непосредственно занимаются футболом, но еще 40 тысяч им интересуются. Нам нужно узнать, по каким причинам они не занимаются, выстроить приоритеты и определить дальнейшие действия — в какую сторону на ближайшие 3−5 лет развивать казахстанский футбол.

Как только будет произведен анализ и сделаны выводы, мы приступим к следующему этапу, а именно к разработке самой стратегии. Определим миссию, цели и задачи, приоритеты развития. В течение ближайших трех лет мы должны решить и развить указанные приоритеты, после к чему перейти к заключительному этапу — программам и проектам. На этом этапе будет выделено порядка 12-ти проектов, которые нам предстоит реализовать. Качественно осуществить больше за три года очень трудно, практически невозможно.

Единая стратегия нужна, в первую очередь, для того, чтобы в футболе было единое мнение, понятное всем — начиная от болельщиков, заканчивая государством. Этот вид спорта, как никакой другой, имеет огромное влияние на социум, вызывает повышенный интерес во всем мире. А когда у всех вовлеченных в футбол групп есть единое понимание и стратегия то все начинают увлекаться процессом и поддерживать его. Соответственно, туда приходит и бизнес, предметно представляя, во что может инвестировать и какую отдачу от этого способен получить.

— Когда начнется реализация обновленной стратегии?

— С 2022 года. Сейчас идет подготовительная работа. В конце мая мы завершаем исследования. Параллельно с нами их проводит и компания Nielsen Sports, представляющая УЕФА, которая в 2019-м году уже анализировала имиджевое состояние футбола в четырех городах Казахстана — Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и Актобе. Теперь к ним добавятся Караганда и Туркестан.

Мы сделаем сравнение между 2019-м и 2021-м годами, добавим к ним новые данные, которые соединим с исследованием Nielsen Sports для получения более точной картины, чтобы понимать, в какую сторону двигается казахстанский футбол.