«Динамо» в 13-й раз в истории завоевало Кубок Украины. Киевляне сравнялись с «Шахтером» по количеству титулов
Киевское «Динамо» одержало победу над луганской «Зарей» со счетом 1:0 в финале Кубка Украины.
Киевское «Динамо» одержало победу над луганской «Зарей» со счетом 1:0 в финале Кубка Украины.
Основное время матча завершилось без голов. Победу столичной команде на 98-й минуте принес полузащитник Виктор Цыганков.
Динамовцы завоевали Кубок Украины в 13-й раз. По количеству этих титулов киевляне сравнялись со своим главным конкурентом, донецким «Шахтером».