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22:06 (мск), источник: Sport24

«Динамо» в 13-й раз в истории завоевало Кубок Украины. Киевляне сравнялись с «Шахтером» по количеству титулов

Киевское «Динамо» одержало победу над луганской «Зарей» со счетом 1:0 в финале Кубка Украины.

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Источник: dynamo.kiev.ua

Основное время матча завершилось без голов. Победу столичной команде на 98-й минуте принес полузащитник Виктор Цыганков.

Динамовцы завоевали Кубок Украины в 13-й раз. По количеству этих титулов киевляне сравнялись со своим главным конкурентом, донецким «Шахтером».

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