Дортмундская «Боруссия» в пятый раз стала обладателем Кубка Германии

«Боруссия» стала обладателем Кубка Германии в пятый раз и сравнялась по этому показателю с «Шальке» и «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне. Больше побед в турнире имеют «Вердер» (6) и «Бавария» (20). Всего «Боруссия» 10 раз играла в финале, в предыдущий раз — в 2017 году, тогда команда из Дортмунда победила «Айнтрахт» со счетом 2:1. В прошлом сезоне обладателем трофея стала «Бавария», победившая в финале «Байер» (4:2).