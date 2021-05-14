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00:14 (мск), источник: ТАСС

Дортмундская «Боруссия» в пятый раз стала обладателем Кубка Германии

ТАСС, 13 мая. Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Лейпцигом» со счетом 4:1 в финальном матче Кубка Германии по футболу.

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Источник: AP 2021

В составе победителей по два мяча забили Джейдон Санчо (5-я, 45-я минуты) и Эрлинг Холанд (28, 87). У проигравших отличился Дани Ольмо (72).

«Боруссия» стала обладателем Кубка Германии в пятый раз и сравнялась по этому показателю с «Шальке» и «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне. Больше побед в турнире имеют «Вердер» (6) и «Бавария» (20). Всего «Боруссия» 10 раз играла в финале, в предыдущий раз — в 2017 году, тогда команда из Дортмунда победила «Айнтрахт» со счетом 2:1. В прошлом сезоне обладателем трофея стала «Бавария», победившая в финале «Байер» (4:2).

«Лейпциг» во второй раз вышел в финал Кубка Германии, в 2019 году команда уступила «Баварии» (0:3).

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