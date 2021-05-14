Дортмундская «Боруссия» в пятый раз стала обладателем Кубка Германии
ТАСС, 13 мая. Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Лейпцигом» со счетом 4:1 в финальном матче Кубка Германии по футболу.
ТАСС, 13 мая. Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Лейпцигом» со счетом 4:1 в финальном матче Кубка Германии по футболу.
В составе победителей по два мяча забили Джейдон Санчо (5-я, 45-я минуты) и Эрлинг Холанд (28, 87). У проигравших отличился Дани Ольмо (72).
«Боруссия» стала обладателем Кубка Германии в пятый раз и сравнялась по этому показателю с «Шальке» и «Айнтрахтом» из
«Лейпциг» во второй раз вышел в финал Кубка Германии, в 2019 году команда уступила «Баварии» (0:3).