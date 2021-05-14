«Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» проиграл «Ливерпулю». Команды забили шесть мячей
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Манкунианцы вышли вперед на 10-й минуте после автогола Натаниеля Филлипса. Гости еще до перерыва отыгрались и повели в счете. По разу забили Диогу Жота и Роберто Фирмино.
В начале второй половины Фирмино оформил дубль. Маркус Рэшфорд сократил отставание в счете на 68-й минуте, но уйти от поражения «Манчестер Юнайтед» не смог. Точку в матче на 90-й минуте поставил Мохамед Салах.
«Ливерпуль» набрал 60 очков и поднялся на 5-е место, дающее право сыграть в Лиге Европы. «Манчестер Юнайтед» с 70 очками идет на 2-й позиции.