Текущие события
Футбол. Зарубежный
13.05
Гранада
Реал
14
Футбол. Зарубежный
13.05
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
24
Футбол. Зарубежный
13.05
Кротоне
Верона
21
Футбол. Зарубежный
13.05
Эйбар
Бетис
11
Футбол. Зарубежный
13.05
Астон Вилла
Эвертон
00
Футбол. Зарубежный
13.05
Вальядолид
Вильярреал
02
Все события
Фоторепортажи
27«Локомотив»: печаль Зе Луиша, ничья с «Динамо»
14Травма Влашича, гол Чалова. ЦСКА сыграл вничью с «Уфой»
00:34 (мск), источник: Sport24

«Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» проиграл «Ливерпулю». Команды забили шесть мячей

В английской Премьер-Лиге сыгран отложенный матч 34-го тура. «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» принимал «Ливерпуль» и проиграл (2:4).

Наверх

Манкунианцы вышли вперед на 10-й минуте после автогола Натаниеля Филлипса. Гости еще до перерыва отыгрались и повели в счете. По разу забили Диогу Жота и Роберто Фирмино.

В начале второй половины Фирмино оформил дубль. Маркус Рэшфорд сократил отставание в счете на 68-й минуте, но уйти от поражения «Манчестер Юнайтед» не смог. Точку в матче на 90-й минуте поставил Мохамед Салах.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ливерпуль» набрал 60 очков и поднялся на 5-е место, дающее право сыграть в Лиге Европы. «Манчестер Юнайтед» с 70 очками идет на 2-й позиции.

Манчестер Юнайтед
2:4
Первый тайм: 1:2
Ливерпуль
 «Ого! Просто красавица! Расцвела!» Мостовой выложил фото 21-летней дочки в купальнике — поклонники в восторге
Казанский стрелок, убивший в школе 9 человек, довел до слез жену футболиста сборной России: «Просто мразь»
Финский бан: Россия впервые в сезоне проиграла на Евротуре
Гол Александра Головина вывел «Монако» в финал Кубка Франции
«Локомотив» направил ЦСКА предложение о покупке полузащитника
«Боруссия» разгромила «РБ Лейпциг» и завоевала Кубок Германии
Мать Роналду пообещала уговорить сына вернуться в Португалию
ЦСКА проиграл в матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь