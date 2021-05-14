«Реал» разгромил «Гранаду» и вернулся на 2-е место в Ла Лиге
В Испании состоялся матч 36-го тура Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» в гостях разгромил «Гранаду» со счетом 4:1.
В Испании состоялся матч 36-го тура Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» в гостях разгромил «Гранаду» со счетом 4:1.
В составе сливочных голами отметились Лука Модрич, Родриго де Гоис, Альваро Одриосола и Карим Бензема. За хозяев единственный гол забил Хорхе Молина.
Благодаря этой победе команда Зинедина Зидана вернулась на 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, обойдя «Барселону» (76 очков) и набрав 78 очков в 36 матчах. Отставание от лидирующего «Атлетико» вновь составляет 2 очка.
В активе «Гранады» 45 очков после 36 туров и 10-я позиция.