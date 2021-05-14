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01:18 (мск), источник: Sport24

«Реал» разгромил «Гранаду» и вернулся на 2-е место в Ла Лиге

В Испании состоялся матч 36-го тура Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» в гостях разгромил «Гранаду» со счетом 4:1.

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В составе сливочных голами отметились Лука Модрич, Родриго де Гоис, Альваро Одриосола и Карим Бензема. За хозяев единственный гол забил Хорхе Молина.

Благодаря этой победе команда Зинедина Зидана вернулась на 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, обойдя «Барселону» (76 очков) и набрав 78 очков в 36 матчах. Отставание от лидирующего «Атлетико» вновь составляет 2 очка.

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В активе «Гранады» 45 очков после 36 туров и 10-я позиция.

Гранада
1:4
Первый тайм: 0:2
Реал
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