СМИ: Агуэро хочет перейти в «Барселону»

32-летний аргентинец покинет «Манчестер Сити» по окончании текущего сезона и станет свободным агентом. Форвард выступает за клуб с 2011 года.
«К Агуэро обратились три клуба. Приоритет Серхио — переход в “Барселону”. Переговоры продолжаются. Стороны обсуждают контракт сроком до 2023 года, для каталонского клуба он готов снизить свои запросы по заработной плате до суммы меньше €10 млн», — написал Романо.
В составе «Манчестер Сити» Агуэро стал четырехкратным чемпионом Англии, победителем Кубка Англии, трехкратным обладателем Суперкубка Англии и пять раз выиграл Кубок английской лиги. В составе сборной Аргентины он завоевал золотую медаль Олимпийских игр, серебряную награду чемпионата мира и дважды стал серебряным призером Кубка Америки.