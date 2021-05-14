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08:59 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Агуэро хочет перейти в «Барселону»

ТАСС, 14 мая. Возможный переход в испанский футбольный клуб «Барселона» является приоритетным для нападающего английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Об этом сообщает журналист телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо в своем Twitter.

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Источник: AP 2021

32-летний аргентинец покинет «Манчестер Сити» по окончании текущего сезона и станет свободным агентом. Форвард выступает за клуб с 2011 года.

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«К Агуэро обратились три клуба. Приоритет Серхио — переход в “Барселону”. Переговоры продолжаются. Стороны обсуждают контракт сроком до 2023 года, для каталонского клуба он готов снизить свои запросы по заработной плате до суммы меньше €10 млн», — написал Романо.

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В составе «Манчестер Сити» Агуэро стал четырехкратным чемпионом Англии, победителем Кубка Англии, трехкратным обладателем Суперкубка Англии и пять раз выиграл Кубок английской лиги. В составе сборной Аргентины он завоевал золотую медаль Олимпийских игр, серебряную награду чемпионата мира и дважды стал серебряным призером Кубка Америки.

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