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11:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» впервые после победы над «Манчестер Юнайтед» допустит болельщиков на домашний матч

Причем покупать билеты им не придется.

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Источник: Reuters

ФК «Астана» допустит болельщиков на матч 11-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщается на сайте клуба.

В последний раз при зрителях на «Астана Арене» команда играла в ноябре 2019 года, когда одержала победу над английским «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче группового этапа Лиги Европы.
«Согласно постановлению (№ 18 от 30 апреля) главного санитарного врача Республики Казахстан, а также санитарного врача города Нур-Султан разрешено посещение матчей чемпионата Казахстана болельщиками, при заполняемости в 20 процентов от вместимости стадиона. В честь первого матча в присутствии фанатов вход на игру “Астана” — “Жетысу” будет бесплатным, но при установленном статусе в приложении ASHYQ», — говорится в сообщении клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что матч «Астана» — «Жетысу» начнется в 20:00 по столичному времени. Он также будет показан в прямом эфире. Столичный клуб лидирует в турнирной таблице КПЛ.

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