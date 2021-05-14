«Астана» впервые после победы над «Манчестер Юнайтед» допустит болельщиков на домашний матч

В последний раз при зрителях на «Астана Арене» команда играла в ноябре 2019 года, когда одержала победу над английским «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче группового этапа Лиги Европы.

«Согласно постановлению (№ 18 от 30 апреля) главного санитарного врача Республики Казахстан, а также санитарного врача города Нур-Султан разрешено посещение матчей чемпионата Казахстана болельщиками, при заполняемости в 20 процентов от вместимости стадиона. В честь первого матча в присутствии фанатов вход на игру “Астана” — “Жетысу” будет бесплатным, но при установленном статусе в приложении ASHYQ», — говорится в сообщении клуба.