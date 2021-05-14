«Астана» впервые после победы над «Манчестер Юнайтед» допустит болельщиков на домашний матч
Причем покупать билеты им не придется.
Причем покупать билеты им не придется.
ФК «Астана» допустит болельщиков на матч 11-го тура
В последний раз при зрителях на «Астана Арене» команда играла в ноябре 2019 года, когда одержала победу над английским «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче группового этапа Лиги Европы.
«Согласно постановлению (№ 18 от 30 апреля) главного санитарного врача Республики Казахстан, а также санитарного врача города
Напомним, что матч «Астана» — «Жетысу» начнется в 20:00 по столичному времени. Он также будет показан в прямом эфире. Столичный клуб лидирует в турнирной таблице КПЛ.