Также отмечается, что одну из главных ролей в переходе может сыграть мать игрока Долорес Авейру, которая присутствовала на вечеринке, приуроченной к победе «Спортинга» в чемпионате Португалии, и, по информации Cuatro, пообещала сделать все возможное для возвращения Роналду в команду.

Роналду 36 лет, он является пятикратным обладателем приза «Золотой мяч», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Нападающий начинал свою профессиональную карьеру в «Спортинге». С 1997 по 2002 год Роналду выступал в молодежной команде. В 2003 был переведен в основую команду, принял участие в 31 матче и забил пять голов. Летом 2003 года поругалец подписал контракт с «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год. Затем Роналду перешел в «Реал», за который выступал до 2018 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 42 играх за «Ювентус» во всех турнирах, забил 35 голов и отдал четыре голевые передачи.