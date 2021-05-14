Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
13.05
Гранада
Реал
14
Футбол. Зарубежный
13.05
Вальядолид
Вильярреал
02
Футбол. Зарубежный
13.05
Эйбар
Бетис
11
Футбол. Зарубежный
13.05
Кротоне
Верона
21
Футбол. Зарубежный
13.05
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
24
Все события
Фоторепортажи
25Гончаренко проиграл Оличу. Фото матча ЦСКА — «Краснодар»
8«Челси» не пустил «Реал» в финал Лиги чемпионов
11:36 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Футболист «Ювентуса» Роналду может летом вернуться в «Спортинг»

ТАСС, 14 мая. Нападающий итальянского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду может перейти в португальский «Спортинг» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает испанский телеканал Cuatro.

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

По информации телеканала, футболист готов отказаться от зарплаты в «Ювентусе», которая составляет €30 млн в год, ради возвращения в Португалию.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также отмечается, что одну из главных ролей в переходе может сыграть мать игрока Долорес Авейру, которая присутствовала на вечеринке, приуроченной к победе «Спортинга» в чемпионате Португалии, и, по информации Cuatro, пообещала сделать все возможное для возвращения Роналду в команду.

Ранее портал Tutto Sport сообщал, что интерес к португальцу проявляет французский ПСЖ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Роналду 36 лет, он является пятикратным обладателем приза «Золотой мяч», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Нападающий начинал свою профессиональную карьеру в «Спортинге». С 1997 по 2002 год Роналду выступал в молодежной команде. В 2003 был переведен в основую команду, принял участие в 31 матче и забил пять голов. Летом 2003 года поругалец подписал контракт с «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год. Затем Роналду перешел в «Реал», за который выступал до 2018 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 42 играх за «Ювентус» во всех турнирах, забил 35 голов и отдал четыре голевые передачи.

Установи приложение Winline, получи 1000 рублей на первую ставку
Срок акции: с 06.07.2020 года по 31.01.2024 года. Подробнее: https://winline.ru/freebet1000
Читайте также
 "Барселона" хочет уволить Кумана
Почему Черчесов решил обойтись без Смолова
Снайперская гонка Овечкина, дебют Капризова. Итоги регулярки НХЛ
Мощь Костина. «Сент-Луис» забил 7 голов подряд, устроив камбэк
«Колорадо» стал победителем регулярного чемпионата НХЛ
СМИ: Агуэро хочет перейти в «Барселону»
СМИ: Финал ЛЧ 2023 года перенесли в другой город
«Локомотив» направил ЦСКА предложение о покупке полузащитника
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь