Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
13.05
Вальядолид
Вильярреал
02
Футбол. Зарубежный
13.05
Эйбар
Бетис
11
Футбол. Зарубежный
13.05
Кротоне
Верона
21
Футбол. Зарубежный
13.05
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
24
Футбол. Зарубежный
13.05
Гранада
Реал
14
Все события
Фоторепортажи
8«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов
8«Челси» не пустил «Реал» в финал Лиги чемпионов
11:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Если бы был “наезд”, я бы сам “переехал” их». Агент — о конфликте в «Жетысу» и возвращении казахстанца в клуб РПЛ

В талдыкорганском клубе перестройка состава.

Наверх

Известный агент Дмитрий Селюк в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, почему «Жетысу» покинули его клиенты и где они продолжат карьеру. Отметим, что ранее стало известно об уходе защитников Алии Абубакара, Филипа Иполе и Акмаля Бахтиярова. Также талдыкорганский клуб официально заявил о прекращении сотрудничества с Александром Кислицыным и Бауыржаном Турысбеком.

— Дмитрий, почему Ваши клиенты в «Жетысу» — Иполе, Абубакар и Бахтияров — покидают клуб?

— Мы изначально договорились, что Иполе и Акмаль проведут короткий срок в «Жетысу» и затем вернутся в «Сочи». Мы прекрасно понимали, что «Жетысу» ориентируется не просто на футболистов из Казахстана, а именно на местных, талдыкорганских игроков. Я им дал игроков на несколько месяцев, но у нас в контракте так и указано — аренда до июня.

Команда
Жетысу

— Но Абубакар не в аренде, почему уходит он?

— С ним тоже была договоренность до июня, я же говорю — клуб сейчас ориентируется на других игроков. Не знаю, насколько правильно такое направление, но такого количества местных игроков нет даже в «Барселоне». С одной стороны, безусловно, хорошо, что дают играть своим, молодым ребятам, но просто команда вылетит, вот и все.

— Если у игроков контракты до июня, почему они покидают команду сейчас?

— Ситуация такая, что тому же Иполе нужно продлить визу в России, иначе он потом не въедет в страну и на это уйдет много времени.

— Но Акмалю не нужна виза, однако он покидает «Жетысу»?

— Я не знаю, почему Акмалю не было особо доверия, он действительно мог бы остаться до июня, но поскольку аренда Иполе и Бахтиярова была согласована одним решением, значит, и вернуться в «Сочи» им лучше вместе.

— По слухам, в «Жетысу» произошел серьезный конфликт между игроками, причастны ли к нему Ваши игроки, и знаете ли Вы детали этой ситуации?

— Мои игроки не принимали в этом участие, если бы был «наезд» на них, я бы сам «переехал» тех, кто бы это сделал. Да и вы посмотрите на Иполе и Абубакара, с их габаритами на них просто так не наедешь, они бы сами могли «отоварить». Но, возможно, что конфликт с участием других игроков там произошел, ведь некоторых казахстанских футболистов все-таки убрали.

— Если объективно оценивать, период выступления Ваших игроков в «Жетысу» нельзя назвать удачным?

— Согласен, это неудачный период. Но в «Жетысу» выдерживают линию с местными игроками. Если они найдут 11 местных ребят и сыграют с ними успешно, я готов им подарить 100 тысяч евро.
Но у меня нет никаких претензий к «Жетысу», они выполнили все свои обязательства. Просто личное мое мнение, то направление, которое они выбрали, не совсем правильное, только с местными невозможно выполнить задачу, поставленную перед ними.

Напомним, что после десяти туров «Жетысу» располагается на последнем, 14-м месте в турнирной таблице OLIMPBET-чемпионата Казахстана.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Снайперская гонка Овечкина, дебют Капризова. Итоги регулярки НХЛ
Мощь Костина. «Сент-Луис» забил 7 голов подряд, устроив камбэк
СМИ: Роналду хочет летом вернуться в «Спортинг»
«Колорадо» стал победителем регулярного чемпионата НХЛ
СМИ: Агуэро хочет перейти в «Барселону»
СМИ: Финал ЛЧ 2023 года перенесли в другой город
Раскрыты подробности избиения директора «Спартака»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь