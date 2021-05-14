«Если бы был “наезд”, я бы сам “переехал” их». Агент — о конфликте в «Жетысу» и возвращении казахстанца в клуб РПЛ

Известный агент Дмитрий Селюк в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, почему «Жетысу» покинули его клиенты и где они продолжат карьеру. Отметим, что ранее стало известно об уходе защитников Алии Абубакара, Филипа Иполе и Акмаля Бахтиярова. Также талдыкорганский клуб официально заявил о прекращении сотрудничества с Александром Кислицыным и Бауыржаном Турысбеком.

— Дмитрий, почему Ваши клиенты в «Жетысу» — Иполе, Абубакар и Бахтияров — покидают клуб?

— Мы изначально договорились, что Иполе и Акмаль проведут короткий срок в «Жетысу» и затем вернутся в «Сочи». Мы прекрасно понимали, что «Жетысу» ориентируется не просто на футболистов из Казахстана, а именно на местных, талдыкорганских игроков. Я им дал игроков на несколько месяцев, но у нас в контракте так и указано — аренда до июня.

Команда Жетысу

— Но Абубакар не в аренде, почему уходит он?

— С ним тоже была договоренность до июня, я же говорю — клуб сейчас ориентируется на других игроков. Не знаю, насколько правильно такое направление, но такого количества местных игроков нет даже в «Барселоне». С одной стороны, безусловно, хорошо, что дают играть своим, молодым ребятам, но просто команда вылетит, вот и все.

— Если у игроков контракты до июня, почему они покидают команду сейчас?

— Ситуация такая, что тому же Иполе нужно продлить визу в России, иначе он потом не въедет в страну и на это уйдет много времени.

— Но Акмалю не нужна виза, однако он покидает «Жетысу»?

— Я не знаю, почему Акмалю не было особо доверия, он действительно мог бы остаться до июня, но поскольку аренда Иполе и Бахтиярова была согласована одним решением, значит, и вернуться в «Сочи» им лучше вместе.

— По слухам, в «Жетысу» произошел серьезный конфликт между игроками, причастны ли к нему Ваши игроки, и знаете ли Вы детали этой ситуации?

— Мои игроки не принимали в этом участие, если бы был «наезд» на них, я бы сам «переехал» тех, кто бы это сделал. Да и вы посмотрите на Иполе и Абубакара, с их габаритами на них просто так не наедешь, они бы сами могли «отоварить». Но, возможно, что конфликт с участием других игроков там произошел, ведь некоторых казахстанских футболистов все-таки убрали.

— Если объективно оценивать, период выступления Ваших игроков в «Жетысу» нельзя назвать удачным?

— Согласен, это неудачный период. Но в «Жетысу» выдерживают линию с местными игроками. Если они найдут 11 местных ребят и сыграют с ними успешно, я готов им подарить 100 тысяч евро.

Но у меня нет никаких претензий к «Жетысу», они выполнили все свои обязательства. Просто личное мое мнение, то направление, которое они выбрали, не совсем правильное, только с местными невозможно выполнить задачу, поставленную перед ними.