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11:51 (мск), источник: БЕЛТА

Речицкий «Спутник» примет футболистов «Славии» в Могилеве

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня состоятся стартовые встречи 9-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первой из них дебютанты высшей лиги футболисты речицкого «Спутника» примут на поле могилевского стадиона «Спартак» мозырскую «Славию». Речицкая команда, замыкающая турнирную таблицу, свои предыдущие домашние встречи проводила в Гомеле. В прошлом туре «Спутник», который потерпел семь поражений в восьми проведенных матчах, в прошлом туре проиграл в Бресте местному «Руху» со счетом 0:2. Ненамного лучше начали сезон мозыряне, у которых всего 5 очков. В минувший уик-энд «Славия» у себя дома сыграла вничью с брестским «Динамо» — 1:1.

Команда
Спутник Р

В другом сегодняшнем поединке одни из фаворитов турнира футболисты минского «Динамо» на своей арене встретятся с еще одним неудачником стартового отрезка «Сморгонью». В последних трех играх динамовцы добились побед, обыграв в прошлом туре «Ислочь» с результатом 3:1. Оппоненты минчан в предыдущей встрече уступили у себя дома гродненскому «Неману» со счетом 0:2 и занимают предпоследнее, 15-е место.

Завтра лидер чемпионата солигорский «Шахтер», не потерявший еще ни одного очка, сыграет в гостях у «Немана». Также в субботу «Торпедо-БелАЗ» встретится в Жодино с футболистами «Ислочи», а БАТЭ на поле «Борисов-Арены» примет «Рух».

Три заключительных матча этого тура состоятся 16 мая: «Слуцк» — «Минск», «Витебск» — «Энергетик-БГУ» (Минск), «Динамо» (Брест) — «Гомель».

Положение команд после 8 туров: «Шахтер» — 24 очка, БАТЭ — 17, «Динамо» (Минск) — 17, «Гомель» — 15, «Рух» — 15, «Динамо» (Брест) — 14, «Ислочь» — 12, «Торпедо-БелАЗ» — 11, «Минск» — 9, «Витебск» — 9, «Неман» — 6, «Слуцк» — 6, «Энергетик-БГУ» — 6, «Славия» — 5, «Сморгонь» — 4, «Спутник» — 3.

Лидером бомбардирской гонки является гамбийский нападающий «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 9 мячей.

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