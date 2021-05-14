Скандальный матч и проваленный сезон. Почему для Карповича важна победа над «Каспием»

«Кызыл-Жар» под руководством Андрея Карповича в 11-м туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу сыграет c «Каспием». Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему для 40-летнего специалиста победа в этом матче имеет дополнительное значение.

В предыдущем сезоне Карпович руководил «Окжетпесом». Перед клубом ставилась задача достойно выступить в высшем дивизионе. Обозначенная цель была выполнимой. В сезоне-2019 Карпович привел «Окжетпес» в чемпионате к итоговому седьмому месту из 12.

Выделенного кокшетаусцам бюджета на сезон-2020 в размере 1 миллиард 526 миллионов 600 тысяч тенге вполне хватало на достойное выступление в чемпионате. Это было больше, чем у «Тараза» (1 миллиард 421 миллион), «Каспия» (1 миллиард 30 миллионов) и «Кызыл-Жара» (912 миллионов).

Несмотря на выделенные ресурсы, выступление подопечных Карповича стало провальным.

«Окжетпес» оказался единственным неудачником высшего дивизиона, вылетев в первую лигу.

Одним из тех, кто «высадил» кокшетаусцев из премьер-лиги, стал актауский «Каспий», который занял предпоследнее десятое место. Один из очных матчей стал скандальным и завершился обидной для команды Карповича ничьей (2:2), а сам наставник «Окжетпеса» подвергся двухматчевой дисквалификации.

«Каспий» весь второй тайм играл в меньшинстве и сумел в концовке лишить северян победы. Страсти после финального свистка накалились до предела, что вылилось в конфликт за пределами футбольного поля.

Во втором поединке незадолго до финиша чемпионата агонизирующий «Окжетпес» уступил «Каспию» со счетом 1:2, пополнив копилку неудачных матчей. К этому времени судьба клуба в чемпионате была предрешена.

Эти факторы придают дополнительную интригу предстоящему матчу, где Карпович будет противостоять «Каспию», уже находясь у руля петропавловского клуба. 40-летнему специалисту есть, что доказывать и желать сатисфакции. В первую очередь за очные поединки, в которых выразился обреченный образ «Окжетпеса», и потому что именно «Каспий» стал ближайшим по турнирной таблице соперником, который выиграл право остаться в высшем дивизионе.

Напомним, матч «Кызыл-Жар» — «Каспий» пройдет 15 мая. Начало игры в 15:00.