СМИ: «Ювентус» попросил футболистов отложить выплату зарплаты на четыре месяца
ТАСС, 14 мая. Руководство итальянского «Ювентуса» попросило футболистов команды согласиться на отсрочку выплат по зарплате на четыре месяца
ТАСС, 14 мая. Руководство итальянского «Ювентуса» попросило футболистов команды согласиться на отсрочку выплат по зарплате на четыре месяца
По информации газеты, некоторым футболистам будет предложено отложить выплату заработной платы до июня.
В 2020 году игроки согласились на отсрочку выплат по зарплате на фоне пандемии коронавирусной инфекции, что позволило клубу сэкономить в финансовом году около €90 млн. По информации Gazetta dello Sport, у руководства итальянской команды нет уверенности в том, что игроки вновь пойдут на уступки.
Ранее испанский телеканал Cuatro сообщил, что один из лидеров «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть итальянский клуб летом и вернуться в португальский «Спортинг».
«Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 72 очка в 36 турах. Следующий матч туринцы проведут дома 15 мая против «Интера», который досрочно стал чемпионом Италии.