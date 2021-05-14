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13:16 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Ювентус» попросил футболистов отложить выплату зарплаты на четыре месяца

ТАСС, 14 мая. Руководство итальянского «Ювентуса» попросило футболистов команды согласиться на отсрочку выплат по зарплате на четыре месяца из-за финансовой ситуации в клубе. Об этом сообщает портал Football Italia со ссылкой на Gazetta dello Sport.

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Источник: AFP 2021

По информации газеты, некоторым футболистам будет предложено отложить выплату заработной платы до июня.

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В 2020 году игроки согласились на отсрочку выплат по зарплате на фоне пандемии коронавирусной инфекции, что позволило клубу сэкономить в финансовом году около €90 млн. По информации Gazetta dello Sport, у руководства итальянской команды нет уверенности в том, что игроки вновь пойдут на уступки.

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Ранее испанский телеканал Cuatro сообщил, что один из лидеров «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть итальянский клуб летом и вернуться в португальский «Спортинг».

«Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 72 очка в 36 турах. Следующий матч туринцы проведут дома 15 мая против «Интера», который досрочно стал чемпионом Италии.

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