Дебютант КПЛ одержал третью победу подряд и оторвался от зоны вылета
Безвыигрышная серия «Шахтера» составила три матча.
Безвыигрышная серия «Шахтера» составила три матча.
«Шахтер» проиграл «Турану» в рамках 11-го тура
Встреча, прошедшая в
Во втором тайме карагандинцы заметно активизировались и прижали соперника к своим воротам.
Однако туркестанская команда не дрогнула, одержав третью победу подряд. При этом гости сохранили свои ворота на замке в третьем туре кряду. Победа позволила «Турану», проводящему первый сезон в КПЛ, набрать 12 очков и поднять с 11-го места на десятое. «Горняки» в свою очередь с восемью баллами остались на 12-й строчке. Безвыигрышная серия «Шахтера» составила три матча.
В следующем туре, 18 мая, «Туран» дома примет «Акжайык», а «Шахтер» на следующий день в гостях сыграет с «Каспием».