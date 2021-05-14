Дебютант КПЛ одержал третью победу подряд и оторвался от зоны вылета

Встреча, прошедшая в Нур-Султане, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Турана». Решающий гол был забит на 20-й минуте с пенальти, который реализовал Танат Нусербаев.

Однако туркестанская команда не дрогнула, одержав третью победу подряд. При этом гости сохранили свои ворота на замке в третьем туре кряду. Победа позволила «Турану», проводящему первый сезон в КПЛ, набрать 12 очков и поднять с 11-го места на десятое. «Горняки» в свою очередь с восемью баллами остались на 12-й строчке. Безвыигрышная серия «Шахтера» составила три матча.