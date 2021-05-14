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14:17 (мск), источник: Vesti.kz

Дебютант КПЛ одержал третью победу подряд и оторвался от зоны вылета

Безвыигрышная серия «Шахтера» составила три матча.

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«Шахтер» проиграл «Турану» в рамках 11-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Нур-Султане, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Турана». Решающий гол был забит на 20-й минуте с пенальти, который реализовал Танат Нусербаев.

Во втором тайме карагандинцы заметно активизировались и прижали соперника к своим воротам.

Однако туркестанская команда не дрогнула, одержав третью победу подряд. При этом гости сохранили свои ворота на замке в третьем туре кряду. Победа позволила «Турану», проводящему первый сезон в КПЛ, набрать 12 очков и поднять с 11-го места на десятое. «Горняки» в свою очередь с восемью баллами остались на 12-й строчке. Безвыигрышная серия «Шахтера» составила три матча.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре, 18 мая, «Туран» дома примет «Акжайык», а «Шахтер» на следующий день в гостях сыграет с «Каспием».

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