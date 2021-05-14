ФК «Астана» и ХК «Барыс» получат дополнительное финансирование

Футбольный клуб «Астана» получит дополнительное финансирование. Об этом на брифинге, прошедшем сегодня, 14 мая, рассказал председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Серик Сапиев. Также функционер объяснил причины этого решения и назвал команды, которые будут иметь привилегии.

Команда Астана

— В данный момент рассматривается вопрос финансирования велокоманды, баскетбольного и футбольного клубов «Астана», а также хоккейного клуба «Барыс». Мы знаем, что у клубов есть свои обязательства, которые они должны выполнить перед международными организациями. Перед своими спортсменами. Это делается потому, что эти команды выступают на международном уровне и поднимают флаг Казахстана. Сейчас нет точных данных по бюджету — это рассматривается, — отметил Сапиев.

— То есть, вероятно, будет дополнительное финансирование из «Самрук Казына»?

— Я полагаю, что да.