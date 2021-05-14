ФК «Астана» и ХК «Барыс» получат дополнительное финансирование
Также поддержку окажут остальным участникам бывшего ППСК «Астана».
Также поддержку окажут остальным участникам бывшего ППСК «Астана».
Футбольный клуб «Астана» получит дополнительное финансирование. Об этом на брифинге, прошедшем сегодня, 14 мая, рассказал председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Серик Сапиев. Также функционер объяснил причины этого решения и назвал команды, которые будут иметь привилегии.
— В данный момент рассматривается вопрос финансирования велокоманды, баскетбольного и футбольного клубов «Астана», а также хоккейного клуба «Барыс». Мы знаем, что у клубов есть свои обязательства, которые они должны выполнить перед международными организациями. Перед своими спортсменами. Это делается потому, что эти команды выступают на международном уровне и поднимают флаг Казахстана. Сейчас нет точных данных по бюджету — это рассматривается, — отметил Сапиев.
— То есть, вероятно, будет дополнительное финансирование из «Самрук Казына»?
— Я полагаю, что да.
Отметим, что все вышеперечисленные столичные команды входили в президентский клуб «Астана», который был ликвидирован в прошлом году. Он просуществовал с 2012 года.