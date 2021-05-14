«Астана» сделала заявление по Абату Аймбетову

Форвард сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов не поможет «Астане» в домашнем матче с «Жетысу», который пройдет сегодня, 14 мая, в рамках 11-го тура чемпионата страны, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Астана

По данным пресс-службы столичного клуба, игрок пропустит встречу из-за травмы, полученной в матче девятого тура с «Актобе» (2:0).

Стоит отметить, что игра с семиреченцами станет первой за два года, на которой будут присутствовать болельщики.