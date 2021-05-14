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14:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» сделала заявление по Абату Аймбетову

Столичный клуб лидирует в турнирной таблице.

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Источник: Reuters

Форвард сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов не поможет «Астане» в домашнем матче с «Жетысу», который пройдет сегодня, 14 мая, в рамках 11-го тура чемпионата страны, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Астана

По данным пресс-службы столичного клуба, игрок пропустит встречу из-за  травмы, полученной в матче девятого тура с «Актобе» (2:0).

Стоит отметить, что игра с семиреченцами станет первой за два года, на которой будут присутствовать болельщики.

Перед этим противостоянием, который начнется в 20:00 по времени Нур-Султана, северяне с 26 очками лидируют в турнирной таблице, тогда как талдыкорганцы с одним баллом располагаются на последней, 14-й строчке.

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