«Кайрат» проиграл «Акжайыку» и вылетел из призовой тройки
Алматинцы не могут победить в третьей игре кряду.
Алматинцы не могут победить в третьей игре кряду.
«Акжайык» выиграл у «Кайрата» в рамках 11-го тура
Встреча, прошедшая в Уральске, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Решающий гол был забит на 53-й минуте, когда гости были наказаны за провал в обороне — Павел Назаренко вышел на оперативный простор и спокойно перебросил мяч над Стасом Покатиловым. Все попытки алматинцев отыграться в оставшееся время до финального свистка оказались тщетными.
Благодаря этому успеху уральцы набрали 18 очков и вышли на третье место, с которого сместили «желто-черных» — подопечные Алексея Шпилевского опустились на четвертую строчку.
Стоит отметить, что футболисты Владимира Мазяра выиграли третий матч подряд, а вот безвыигрышная серия южан достигла трех игр.
В следующем туре, 18 мая, «Кайрат» дома примет «Актобе», а «Акжайык» в этот день в гостях сыграет с «Тураном».