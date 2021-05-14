Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
13.05
Кротоне
Верона
21
Футбол. Зарубежный
13.05
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
24
Футбол. Зарубежный
13.05
Гранада
Реал
14
Футбол. Первый дивизион
15.05
Балтика
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
15.05
Енисей
Иртыш
Все события
Фоторепортажи
19Пенальти Смолова принес «Локомотиву» новый кубок: кадры финала
8«Челси» не пустил «Реал» в финал Лиги чемпионов
15:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» проиграл «Акжайыку» и вылетел из призовой тройки

Алматинцы не могут победить в третьей игре кряду.

Наверх

«Акжайык» выиграл у «Кайрата» в рамках 11-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Уральске, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Решающий гол был забит на 53-й минуте, когда гости были наказаны за провал в обороне — Павел Назаренко вышел на оперативный простор и спокойно перебросил мяч над Стасом Покатиловым. Все попытки алматинцев отыграться в оставшееся время до финального свистка оказались тщетными.

Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря этому успеху уральцы набрали 18 очков и вышли на третье место, с которого сместили «желто-черных» — подопечные Алексея Шпилевского опустились на четвертую строчку.
Стоит отметить, что футболисты Владимира Мазяра выиграли третий матч подряд, а вот безвыигрышная серия южан достигла трех игр.

В следующем туре, 18 мая, «Кайрат» дома примет «Актобе», а «Акжайык» в этот день в гостях сыграет с «Тураном».

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Снайперская гонка Овечкина, дебют Капризова. Итоги регулярки НХЛ
Дзюба: Сборная России не фаворит Евро-2020, но никого не боится
СМИ: Роналду хочет летом вернуться в «Спортинг»
Одна судьба. Смогут ли Загитова и Медведева уйти достойно
Как выглядит российская теннисистка, попавшая в скандал: фото
СМИ: Финал ЛЧ 2023 года перенесли в другой город
Самые неожиданные трансферы КХЛ. Яруллин ушел в «Трактор»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь