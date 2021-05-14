Мане не пожал руку Клоппу. Футболиста уже раскритиковали за неуважение к клубу

В Англии идёт мощное обсуждение потенциального конфликта главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа с нападающим Садио Мане. Всё дело в небольшом происшествии, которое произошло после финального свистка в матче с «Манчестер Юнайтед». Клопп ходил по полю, отбивал всем игрокам кулаки или пожимал руку. Но когда дошла очередь до Мане, то вместо взаимности тренер нарвался на жёсткие реплики от сенегальского игрока.

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Рукопожатие не состоялось, мужчины разошлись в разные стороны. Негодование Мане понять можно: недавно он заявил, что проводит худший сезон в карьере, так ещё и главный тренер предпочитает в качестве игрока старта Диогу Жоту. С «МЮ» Садио вышел на последние 15 минут и не отметился результативными действиями.

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Сейчас Клоппу максимально невыгодно нагнетать обстановку внутри команды. «Ливерпуль» изо всех сил цепляется за зону Лиги чемпионов, и любая потеря очков в оставшихся трёх матчах станет губительной. Поэтому после игры он дипломатично объяснил ситуацию: «Проблем нет. Вчера на тренировке я поздно принял решение выпустить в старте Жоту. Ребята привыкли, что я объясняю всё, но на этот раз не было времени. Вот и всё. Всё в порядке», — приводит слова Клоппа Goal со ссылкой на BBC Sport.



В тоже время на Sky Sports не все отнеслись к этому так же спокойно, как Клопп. Бывший менеджер «Ливерпуля» Грэм Сунесс разнёс Мане за такое поведение: «Это неуважительно. Со мной такого никогда не случалось, но я точно не был бы счастлив. Думаю, Мане следовало пожать руку. Тренер не лез к нему обниматься, поэтому следовало проявить немного уважения. Не только к Клоппу, но и к клубу. Как он может спорить с тем фактом, что он был запасным, если “Ливерпуль” выиграл 4:2 на “Олд Траффорд”? Мне этого не понять».

Интересно, что это не первая напряжённая ситуация Клоппа с командой в этом сезоне. В марте AS распространил информацию о мощном конфликте тренера с Мохамедом Салахом. Якобы игрок недоволен методами работы немца, а также его тактическими решениями по ходу встречи.

Пиком недопонимания стала замена египтянина на 61-й минуте в проигранном матче с «Челси» (0:1). 28-летний нападающий не скрывал недовольства, а его агент опубликовал в «Твиттере» пост с точкой. Издание сообщило, что вероятность ухода Салаха из клуба выше, чем когда-либо, хотя ещё за несколько месяцев до этого игрок заявил, что хочет остаться в «Ливерпуле» на максимально долгий срок. Позже футболист так объяснял произошедшее: «В один момент произошло слишком много всего. К тому же удача была не на нашей стороне. Что касается Клоппа, у нас нормальные отношения двух профессионалов. Могу описать это так», — говорил он.



Команда Ливерпуль

Ещё один потенциальный конфликт чуть не случился с Вирджилом ван Дейком. Голландец вовсю форсировал восстановление, чтобы попасть на чемпионат Европы. Это бесило Клоппа и медицинский персонал «Ливерпуля», которые приложили много сил, чтобы защитник вернулся на поле без осложнений. Daily Mirror утверждал, что у игрока с тренером состоялось несколько сложных разговоров, однако защитник всё равно хотел сыграть на турнире. В итоге ему так и не удалось полностью восстановиться, поэтому конфликт не перешёл в более агрессивную стадию.

Что же касается Мане, то вряд ли история с Клоппом кардинально повлияет на его будущее. У форварда контракт до 2023 года, и в тяжёлый период для команды он не раз говорил, что хотел бы остаться в «Ливерпуле» на долгий срок. В 2020-м France Football сообщил, что «Реал» хотел бы забрать Мане на место Эдена Азара. Но, вероятно, мадридцев смутила и трансферная стоимость — в районе 100 млн евро, и нежелание футболиста что-то менять.



Так что если «Ливерпуль» всё же займёт четвёртое место и попадёт в Лигу чемпионов, то поводов для трансферов лидеров точно не появится. А все конфликты наверняка разрешатся. Ведь большие задачи для клуба никто не отменял.