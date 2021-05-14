Английская премьер-лига объявила лучшего тренера апреля

«Сороки» под руководством Брюса провели в апреле четыре матча, обыграв «Бернли» (2:1) и «Вест Хэм Юнайтед» (3:2), а также сыграв вничью с «Тоттенхэм Хотспур» (2:2) и «Ливерпулем» (1:1). Данные результаты позволили «Ньюкаслу» досрочно сохранить прописку в элите английского футбола.