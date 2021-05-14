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16:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Английская премьер-лига объявила лучшего тренера апреля

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Стив Брюс, возглавляющий футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед», признан лучшим тренером апреля в английской премьер-лиге, сообщается на официальном сайте турнира.

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«Сороки» под руководством Брюса провели в апреле четыре матча, обыграв «Бернли» (2:1) и «Вест Хэм Юнайтед» (3:2), а также сыграв вничью с «Тоттенхэм Хотспур» (2:2) и «Ливерпулем» (1:1). Данные результаты позволили «Ньюкаслу» досрочно сохранить прописку в элите английского футбола.

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Для 60-летнего специалиста, тренирующего с 1999 года, данная награда стала первой в карьере. В борьбе за приз Брюс обошел главного тренера «Вест Бромвич Альбион» Сэма Эллардайса, аргентинского специалиста Марсело Бьелсу, возглавляющего «Лидс Юнайтед», и норвежца Уле-Гуннара Сульшера из «Манчестер Юнайтед».

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