Английская премьер-лига объявила лучшего тренера апреля
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Стив Брюс, возглавляющий футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед», признан лучшим тренером апреля в английской
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Стив Брюс, возглавляющий футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед», признан лучшим тренером апреля в английской
«Сороки» под руководством Брюса провели в апреле четыре матча, обыграв «Бернли» (2:1) и «Вест Хэм Юнайтед» (3:2), а также сыграв вничью с «Тоттенхэм Хотспур» (2:2) и «Ливерпулем» (1:1). Данные результаты позволили «Ньюкаслу» досрочно сохранить прописку в элите английского футбола.
Для 60-летнего специалиста, тренирующего с 1999 года, данная награда стала первой в карьере. В борьбе за приз Брюс обошел главного тренера «Вест Бромвич Альбион» Сэма Эллардайса, аргентинского специалиста Марсело Бьелсу, возглавляющего «Лидс Юнайтед», и норвежца