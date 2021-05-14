Испанский футболист раскрыл подробности перехода в «Астану»

— Что Вы знали о Казахстане до прилета к нам?

— Будем честны, я не так много знал о Казахстане. Я слышал об «Астане», потому что она известна в Европе — играла против больших команд, таких как «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед». Поэтому я был уверен, что это хороший вариант для моей карьеры. Я очень хотел стать частью «Астаны» и вместе с ней взять титул.

— Что стало решающим в том, чтобы принять приглашение «Астаны»?

— Безусловно, большую роль в этом сыграл Давид Лория. Он был очень открытым и честным в переговорах, мне это понравилось. Помимо этого, Нур-Султан — отличный город, «Астана» в этом году играет в еврокубках, клуб известен в Европе, и поэтому я здесь.

— Как в первый раз Вы узнали, что «Астана» интересуется Вами?

— Мне позвонил мой агент, сказал, что я интересен «Астане». Мы обсудили условия, город, в котором буду жить. Мне было интересно узнать что-то новое о других странах, например, об Азии, не только об Испании и Мексике, где я играл ранее.

— Вы выбрали 21-й номер в «Астане». Почему?

— Это особенный номер для меня, потому что под ним я играл в Мексике, и мы вышли в высшую лигу вместе с «Атлетико Сан-Луис». Этот номер дает мне особую энергию, поэтому, когда узнал, что в «Астане» я могу взять его, я был счастлив.

— Ваше полное имя Энрике Лопес Фернандес, но многие Вас зовут Кике или Кадете. Это что-то означает?

— Когда я был ребенком, я играл в футбол с парнями, которые были гораздо старше меня, и они так меня звали. По-испански «Кадете» значит «молодой». В команде я был самый младший, поэтому тренер и называл меня «Кадете». С тех пор так и осталось.