Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Первый дивизион
15.05
Балтика
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
15.05
Енисей
Иртыш
Футбол. Первый дивизион
15.05
Оренбург
Динамо Бр
Футбол. Первый дивизион
15.05
СКА-Хабаровск
Алания
Футбол. Первый дивизион
15.05
Торпедо М
Шинник
Все события
Фоторепортажи
20Гвардиола вернулся в финал ЛЧ впервые за 10 лет
19Пенальти Смолова принес «Локомотиву» новый кубок: кадры финала
19:20 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» выиграла девятый матч и оторвалась от «Кайрата» на 12 очков в КПЛ

«Астана» победила «Жетысу» в 11-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Встреча, прошедшая в Нур-Султане, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Победный гол на четвертой минуте забил один из лидеров северян Марин Томасов.

Стоит отметить, что итоговый результат должен был быть крупнее, но астанчанам не хватало точности и хладнокровия в завершающей фазе атак. Семиреченцы большую часть времени оборонялись, огрызаясь редкими и беззубыми контратаками. И, в общем-то, должны поблагодарить соперника за то, что не воплотил тотальное преимущество в град голов. Правда, перед самым финальным свистком новобранец «Жетысу» Дамир Даутов мог наказать подопечных Андрея Тихонова, но из убойной позиции умудрился пробить выше ворот.

Благодаря этому успеху столичный клуб набрал 29 очков и закрепился на первом месте, попутно оторвавшись на 12 пунктов от принципиального соперника — «Кайрата». Талдыкорганцы потерпели девятое поражение и осели в подвале турнирной таблицы.

В следующем туре, 18 мая, «Астана» в гостях сыграет с «Кайсаром», а «Жетысу» на следующий день на выезде встретится с «Таразом».

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Луис Адриано признан автором лучшего гола десятилетия в РПЛ
Агент Смолова: Федор не обижен, Федор зол
Нападающий тульского «Арсенала» вернется в «Локомотив»
Владелец «Вашингтона» высказался по поводу контракта Овечкина
«Быстро переобулся»: брат Нурмагомедова жестко ответил Чимаеву
Футболист «Зенита» вошел в состав сборной Бразилии на Олимпиаду
Ананко предъявил требование к «Тамбову» на 2,3 миллиона рублей
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь