«Астана» выиграла девятый матч и оторвалась от «Кайрата» на 12 очков в КПЛ
«Астана» победила «Жетысу» в 11-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Астана» победила «Жетысу» в 11-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча, прошедшая в
Стоит отметить, что итоговый результат должен был быть крупнее, но астанчанам не хватало точности и хладнокровия в завершающей фазе атак. Семиреченцы большую часть времени оборонялись, огрызаясь редкими и беззубыми контратаками. И, в
Благодаря этому успеху столичный клуб набрал 29 очков и закрепился на первом месте, попутно оторвавшись на 12 пунктов от принципиального соперника — «Кайрата». Талдыкорганцы потерпели девятое поражение и осели в подвале турнирной таблицы.
В следующем туре, 18 мая, «Астана» в гостях сыграет с «Кайсаром», а «Жетысу» на следующий день на выезде встретится с «Таразом».