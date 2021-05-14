«Астана» выиграла девятый матч и оторвалась от «Кайрата» на 12 очков в КПЛ

Встреча, прошедшая в Нур-Султане, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Победный гол на четвертой минуте забил один из лидеров северян Марин Томасов.

Стоит отметить, что итоговый результат должен был быть крупнее, но астанчанам не хватало точности и хладнокровия в завершающей фазе атак. Семиреченцы большую часть времени оборонялись, огрызаясь редкими и беззубыми контратаками. И, в общем-то, должны поблагодарить соперника за то, что не воплотил тотальное преимущество в град голов. Правда, перед самым финальным свистком новобранец «Жетысу» Дамир Даутов мог наказать подопечных Андрея Тихонова, но из убойной позиции умудрился пробить выше ворот.

Благодаря этому успеху столичный клуб набрал 29 очков и закрепился на первом месте, попутно оторвавшись на 12 пунктов от принципиального соперника — «Кайрата». Талдыкорганцы потерпели девятое поражение и осели в подвале турнирной таблицы.