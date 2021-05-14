Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Первый дивизион
15.05
Балтика
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
15.05
Енисей
Иртыш
Футбол. Первый дивизион
15.05
Оренбург
Динамо Бр
Футбол. Первый дивизион
15.05
СКА-Хабаровск
Алания
Футбол. Первый дивизион
15.05
Торпедо М
Шинник
Все события
Фоторепортажи
20Гвардиола вернулся в финал ЛЧ впервые за 10 лет
19Пенальти Смолова принес «Локомотиву» новый кубок: кадры финала
19:30 (мск), источник: БЕЛТА

«Динамо-БГУФК» разгромило футболисток Гомельской области в чемпионате Беларуси

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки минского «Динамо-БГУФК» продолжили победную серию в матчах женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Свою восьмую викторию подряд действующие чемпионки страны одержали сегодня у себя дома, разгромив одного из аутсайдеров турнира команду Гомельской области с сухим счетом 17:0. Семь мячей в этой встрече забила Карина Ольховик, четыре раза отличилась Виктория Валюк. В восьми проведенных поединках подопечные Юрия Малеева забили 56 мячей, не пропустив ни одного в свои ворота.

Также сегодня обладатели серебряных медалей прошлого первенства спортсменки «Минска» обыграли на выезде могилевский «Днепр» — 2:0. Оба гола минчанки забили в первой половине встречи — на 37-й минуте Елизавета Пинчук с пенальти открыла счет, а еще через минуту окончательный результат установила Валерия Богдан. В составе минчанок выступает лучший бомбардир нынешнего первенства Анастасия Побегайло, забившая в семи предыдущих играх 15 мячей.

Еще в одном сегодняшнем матче спортсменки «Бобруйчанки» без проблем обыграли на своем поле брестское «Динамо» — 8:0. Брестчанки потерпели восьмое поражение кряду, они забили всего один гол, пропустив 65 мячей.

Два стартовых поединка этого тура вчера завершились с одинаковым результатом 2:2 — гродненский «Неман» в своем крытом манеже разошелся миром со столичной «Зоркай-БДУ», а в Минске футболистки юниорской сборной Беларуси (U-19) сыграли вничью с «Витебском».

Турнирное положение после 8 туров: «Динамо-БГУФК» — 24 очка, «Минск» — 21, «Неман» — 19, «Днепр» — 15, «Зорка-БДУ» — 13, «Бобруйчанка» — 10, «Витебск» — 7, Беларусь (U-19) — 5, Гомельская область — 3, «Динамо» (Брест) — 0.

Первый круг женского национального футбольного первенства завершится пятью матчами 19 мая: Гомельская область — Беларусь (U-19), «Динамо» (Брест) — «Динамо-БГУФК», «Минск» — «Неман», «Витебск» — «Днепр», «Зорка-БДУ» — «Бобруйчанка».

 Гороскоп на май 2020
Певица Рита Ора очаровала Instagram своим новым купальником
Луис Адриано признан автором лучшего гола десятилетия в РПЛ
Агент Смолова: Федор не обижен, Федор зол
Нападающий тульского «Арсенала» вернется в «Локомотив»
Владелец «Вашингтона» высказался по поводу контракта Овечкина
«Быстро переобулся»: брат Нурмагомедова жестко ответил Чимаеву
Футболист «Зенита» вошел в состав сборной Бразилии на Олимпиаду
Ананко предъявил требование к «Тамбову» на 2,3 миллиона рублей
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь