Дубль Френсиса Нара помог «Славии» победить «Спутник» в чемпионате Беларуси

В игре, проходившей на поле могилевского стадиона «Спартак», голевой дубль оформил ганский нападающий мозырян Френсис Нар, отличившийся на 57-й и 62-й минутах. Это вторая победа «Славии» в нынешнем первенстве.
Завтра лидер чемпионата солигорский «Шахтер», не потерявший еще ни одного очка, сыграет в гостях у «Немана». Также в субботу «Торпедо-БелАЗ» встретится в Жодино с футболистами «Ислочи», а БАТЭ на поле «Борисов-Арены» примет «Рух».
Три заключительных матча этого тура состоятся 16 мая: «Слуцк» — «Минск», «Витебск» — «Энергетик-БГУ» (Минск), «Динамо» (Брест) — «Гомель».
Лидером бомбардирской гонки является гамбийский нападающий «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 9 мячей.