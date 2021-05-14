Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
10
Футбол. Первый дивизион
15.05
Балтика
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
15.05
Енисей
Иртыш
Футбол. Первый дивизион
15.05
Оренбург
Динамо Бр
Футбол. Первый дивизион
15.05
СКА-Хабаровск
Алания
Футбол. Первый дивизион
15.05
Торпедо М
Шинник
Все события
Фоторепортажи
14Травма Влашича, гол Чалова. ЦСКА сыграл вничью с «Уфой»
30Расширенная заявка сборной России на Евро-2020
20:24 (мск), источник: БЕЛТА

Дубль Френсиса Нара помог «Славии» победить «Спутник» в чемпионате Беларуси

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мозырской «Славии» обыграли речицкий «Спутник» со счетом 2:0 в гостевом матче 9-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В игре, проходившей на поле могилевского стадиона «Спартак», голевой дубль оформил ганский нападающий мозырян Френсис Нар, отличившийся на 57-й и 62-й минутах. Это вторая победа «Славии» в нынешнем первенстве.

Завтра лидер чемпионата солигорский «Шахтер», не потерявший еще ни одного очка, сыграет в гостях у «Немана». Также в субботу «Торпедо-БелАЗ» встретится в Жодино с футболистами «Ислочи», а БАТЭ на поле «Борисов-Арены» примет «Рух».

Три заключительных матча этого тура состоятся 16 мая: «Слуцк» — «Минск», «Витебск» — «Энергетик-БГУ» (Минск), «Динамо» (Брест) — «Гомель».

Лидером бомбардирской гонки является гамбийский нападающий «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 9 мячей.

Спутник Р
0:2
Первый тайм: 0:0
Славия М
 Гороскоп на май 2020
Ученые нашли в океане внеземные вещества
Луис Адриано признан автором лучшего гола десятилетия в РПЛ
Агент Смолова: Федор не обижен, Федор зол
Нападающий тульского «Арсенала» вернется в «Локомотив»
Владелец «Вашингтона» высказался по поводу контракта Овечкина
«Быстро переобулся»: брат Нурмагомедова жестко ответил Чимаеву
Футболист «Зенита» вошел в состав сборной Бразилии на Олимпиаду
«Крылья Советов» и еще десять клубов РПЛ получили лицензии УЕФА
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь