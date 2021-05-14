Дубль Френсиса Нара помог «Славии» победить «Спутник» в чемпионате Беларуси

В игре, проходившей на поле могилевского стадиона «Спартак», голевой дубль оформил ганский нападающий мозырян Френсис Нар, отличившийся на 57-й и 62-й минутах. Это вторая победа «Славии» в нынешнем первенстве.

Завтра лидер чемпионата солигорский «Шахтер», не потерявший еще ни одного очка, сыграет в гостях у «Немана». Также в субботу «Торпедо-БелАЗ» встретится в Жодино с футболистами «Ислочи», а БАТЭ на поле «Борисов-Арены» примет «Рух».